Голова ВС Станіслав Кравченко взяв участь у церемонії відкриття Судового року ЄСПЛ

Також Голова Верховного Суду провів зустрічі з представниками ключових інституцій Ради Європи.

Під час робочого візиту до Страсбурга Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко зустрівся з Головою Європейського суду з прав людини Маттіасом Гійомаром. Про це повідомила пресслужба Верховного Суду.

Голова ЄСПЛ заявив про незмінну підтримку України, наголосивши, що боротьба нашої держави є боротьбою за цінності всієї Європи. Він зазначив, що українська судова система, зокрема Верховний Суд, може покладатися на ЄСПЛ і найважливіше завдання – продовжувати роботу України як повноцінного члена Ради Європи.

Станіслав Кравченко подякував Маттіасу Гійомару за запрошення взяти участь у відкритті Судового року та за постійну підтримку України, підкресливши стратегічну важливість підписання Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, що стане важливим кроком для розвитку міжнародного права на всьому континенті.

Сторони також обговорили міжнародні ініціативи й механізми співпраці, зокрема приєднання до Мережі вищих судів ЄСПЛ, ефективне використання механізмів Протоколу № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод для обміну судовим досвідом, а також переклад матеріалів, розміщених на Платформі обміну знаннями ЄСПЛ, українською мовою, що сприятиме ширшому доступу до міжнародних практик.

В межах зустрічі було приділено увагу і справам проти росії, які розглядає ЄСПЛ, – через встановлення у цих справах порушень Конвенції з боку держави-агресора ЄСПЛ підтримує суверенітет України, а його рішення слугують історичним літописом та рахунком відповідальності за вчинені порушення.

У зустрічі також взяв участь суддя ЄСПЛ Микола Гнатовський. Він зробив акцент на активному діалозі між Верховним Судом та ЄСПЛ і відзначив позитивний прогрес щодо зменшення кількості справ проти України (pending cases).

Наступного дня, 30 січня 2026 року, відбувся Судовий семінар «Захист медіаплюралізму та демократичного процесу в умовах сучасних викликів», що став простором фахового діалогу щодо ролі права у збереженні відкритого інформаційного середовища і стійкості демократичних інститутів.

Учасники заходу зосередилися на питанні медіаплюралізму та доступу до інформації як фундаментальних складових демократичного суспільства. Обговорювалась роль правових гарантій у забезпеченні різноманіття медіа та захисту громадськості від інформаційних маніпуляцій. Окрему увагу приділили свободі інформації в контексті повноважень Європейського Союзу, зокрема аналізу меж і умов застосування обмежувальних заходів, а також балансу між цілями безпеки й захистом основоположних прав. Завершальна частина семінару була присвячена ролі судової влади в забезпеченні цілісності демократичного процесу, зокрема через ефективний судовий контроль за дотриманням виборчих стандартів і принципів верховенства права.

Після семінару в Будівлі прав людини відбулося урочисте засідання з нагоди відкриття Судового року. З вітальними промовами виступили Голова ЄСПЛ Маттіас Гійомар і Президент Федерального конституційного суду Німеччини професор доктор Штефан Гарбарт.

Маттіас Гійомар наголосив на єдності судової спільноти в захисті прав людини та демократії, відзначивши значення Протоколу № 16 до Конвенції та Мережі вищих судів ЄСПЛ. Окремо він підкреслив історичну роль Суду у складних міжнародних контекстах, зокрема у справі «Україна та Нідерланди проти Росії», рішенням у якій констатовано відповідальність росії за системні порушення прав людини в Україні з 2014 року, а також за збиття літака рейсу MH17.

За його словами, сучасні виклики вимагають від суддів усвідомлення спільної відповідальності та постійного діалогу між судами. Історичні уроки нагадують, що демократія та права людини завжди можуть опинятися під загрозою, тож сьогодні судова спільнота мусить діяти єдиним фронтом. Минулі події перегукуються з нинішньою реальністю, коли в багатьох країнах права людини та верховенство права ставляться під сумнів, а наративи протиставляють суддів демократії.

«Іноді ми є господарями своєї долі. Конвенція – сонце Риму – досі сяє яскраво та сильно. Вона веде нас крізь хмари й небезпеки сьогоднішнього і завтрашнього дня. Наші справи ще не завершені. Що б не сталося, наша робота продовжується – разом і на благо всіх», — підсумував Голова ЄСПЛ.

Професор доктор Штефан Гарбарт акцентував на доктринах «живого інструменту» і «поля оцінки», що дозволяють адаптувати Конвенцію до сучасних викликів, зберігаючи баланс між міжнародними стандартами та суверенітетом держав.

У межах візиту також відбулася зустріч Станіслава Кравченка із представниками ключових інституцій Ради Європи. Голова ВС висловив вдячність за постійну підтримку України з боку Ради Європи та поінформував про поточний стан і умови функціонування української судової системи, підтвердивши її відданість принципам, які лежать в основі європейських стандартів правосуддя.

Під час розмови з директоркою з питань прав людини Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи Клер Ові обговорювалися питання незалежності судової влади, дисциплінарної відповідальності та кар’єри суддів, зокрема у світлі рішень ЄСПЛ у справах «Олександр Волков проти України», «Денісов проти України» та «Головчук проти України». Окрему увагу приділено рекомендаціям Венеційської комісії щодо формування цілісної стратегії розвитку судочинства й забезпечення доброчесності суддів, а також проблемі гострої нестачі кадрів у судах і необхідності оптимізації мережі судів.

В ході діалогу з керівником Департаменту з виконання рішень ЄСПЛ Фредеріком Дольтом сторони наголосили на необхідності подальшого вдосконалення правової та інституційної бази, що гарантує незалежність і неупередженість суддів. Ішлося про обмеження строків перебування на адміністративних посадах, удосконалення процедур добору суддів та залучення до цих процедур міжнародних експертів.

У співпраці з CEPEJ було відзначено сталість і результативність спільної роботи, зокрема в межах циклу щорічного оцінювання судових систем та Eastern Partnership Dashboard. Керівниця департаменту з імплементації стандартів у сфері прав людини, правосуддя та правового співробітництва Ради Європи Лілія Гретарсдоттір підкреслила важливість продовження навчання і професійної освіти суддів.

Окремим блоком обговорювалися питання розслідування та судового розгляду проваджень щодо воєнних злочинів і значення ратифікації Україною Римського статуту Міжнародного кримінального суду для зміцнення системи міжнародної кримінальної юстиції.

За результатами зустрічей сторони підтвердили спільну зацікавленість у зміцненні незалежності судової влади та підвищенні довіри до судової системи, а також у продовженні конструктивної співпраці.

Таким чином, візит Голови Верховного Суду до Страсбурга став важливим кроком у зміцненні міжнародної співпраці, підтвердив стратегічну роль України як повноправного члена європейської судової спільноти та окреслив ключові напрями подальшої роботи — від розвитку професійної освіти суддів до обміну досвідом і спільного пошуку рішень для сучасних викликів правосуддя.

Візит організовано за підтримки проєкту РЄ «Підтримка України у впровадженні стандартів Ради Європи щодо судової влади».

