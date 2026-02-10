ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 4 судей в Черниговский апелляционный суд

Решение о внесении представлений Владимиру Зеленскому о назначении судей на должности в Черниговский апелляционный суд ВСП приняла 10 февраля.

Во вторник, 10 февраля, Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении четырех судей на должности в Черниговский апелляционный суд, а именно:

Гусача Александра Николаевича;

Олейника Максима Юрьевича;

Мазура Сергея Анатольевича;

Сиволапа Дмитрия Сергеевича.

