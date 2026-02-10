  1. Суд инфо

ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 4 судей в Черниговский апелляционный суд

11:29, 10 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Решение о внесении представлений Владимиру Зеленскому о назначении судей на должности в Черниговский апелляционный суд ВСП приняла 10 февраля.
ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 4 судей в Черниговский апелляционный суд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 10 февраля, Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении четырех судей на должности в Черниговский апелляционный суд, а именно:

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Гусача Александра Николаевича;

Олейника Максима Юрьевича;

Мазура Сергея Анатольевича;

Сиволапа Дмитрия Сергеевича.

Также мы писали, что Владимир Зеленский поддержал представление о назначении 78 судей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Гражданам и бизнесу разрешат ввозить генераторы без пошлин и НДС: что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает расширение перечня генераторов, которые на период действия военного положения, но не дольше 1 января 2029 года, будут освобождены от ввозной пошлины.

Правительство предлагает депутатам интегрировать судебно-психиатрическую экспертизу в КУоАП

Законопроект направлен на устранение законодательного пробела, выявленного Европейским судом по правам человека в деле «Заиченко против Украины».

Между законом и сердцем: почему Верховный Суд отказал матери в лишении отца прав

Суд сделал акцент на приоритете интересов ребенка и необходимости комплексной оценки доказательств.

Декриминализация дисциплинарных нарушений в местах несвободы: опубликован правительственный законопроект

Опубликованный законопроект предусматривает декриминализацию дисциплинарных нарушений осужденных и пересмотр порядка применения изоляционных мер в местах лишения свободы.

Риелторов хотят вывести из «тени»: в Раде готовят новый законопроект

В парламенте планируют изменить правила на рынке аренды жилья, совместив налоговые послабления с регулированием риелторских услуг.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]