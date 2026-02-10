ВРП внесе Зеленському подання про призначення 4 суддів до Чернігівського апеляційного суду

Рішення про внесення подань Володимиру Зеленському про призначення суддів на посади до Чернігівського апеляційного суду ВРП ухвалила 10 лютого.

У вівторок, 10 лютого, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення чотирьох суддів на посади до Чернігівського апеляційного суду, а саме:

Гусача Олександра Миколайовича;

Олійника Максима Юрійовича;

Мазура Сергія Анатолійовича;

Сиволапа Дмитра Сергійовича.

Також ми писали, що Володимир Зеленський підтримав подання про призначення 78 суддів.

