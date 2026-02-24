ВСП уволил в отставку пятерых судей
Во вторник, 24 февраля, Высший совет правосудия рассмотрел материалы о увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.
ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
Мороз Наталью Валерьевну — с должности судьи Хозяйственного суда Львовской области;
Бусик Елену Леонидовну — с должности судьи Печерского районного суда города Киева;
Грабец Светлану Юрьевну — с должности судьи Хозяйственного суда Киевской области;
Чудных Светлану Александровну — с должности судьи Харьковского окружного административного суда;
Шум Ларису Николаевну — с должности судьи Святошинского районного суда города Киева.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.