ВСП уволил в отставку пятерых судей

Высший совет правосудия принял решение уволить судей в связи с подачей заявлений об отставке.

Во вторник, 24 февраля, Высший совет правосудия рассмотрел материалы о увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.

ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Мороз Наталью Валерьевну — с должности судьи Хозяйственного суда Львовской области;

Бусик Елену Леонидовну — с должности судьи Печерского районного суда города Киева;

Грабец Светлану Юрьевну — с должности судьи Хозяйственного суда Киевской области;

Чудных Светлану Александровну — с должности судьи Харьковского окружного административного суда;

Шум Ларису Николаевну — с должности судьи Святошинского районного суда города Киева.

