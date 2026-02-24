  1. Суд инфо

ВСП уволил в отставку пятерых судей

15:07, 24 февраля 2026
Высший совет правосудия принял решение уволить судей в связи с подачей заявлений об отставке.
ВСП уволил в отставку пятерых судей
Во вторник, 24 февраля, Высший совет правосудия рассмотрел материалы о увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам.

ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Мороз Наталью Валерьевну — с должности судьи Хозяйственного суда Львовской области;

Бусик Елену Леонидовну — с должности судьи Печерского районного суда города Киева;

Грабец Светлану Юрьевну — с должности судьи Хозяйственного суда Киевской области;

Чудных Светлану Александровну — с должности судьи Харьковского окружного административного суда;

Шум Ларису Николаевну — с должности судьи Святошинского районного суда города Киева.

