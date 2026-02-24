ВРП звільнила у відставку п’ятьох суддів

Вища рада правосуддя вирішила звільнити суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

У вівторок, 24 лютого, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Мороз Наталію Валеріївну – з посади судді Господарського суду Львівської області;

Бусик Олену Леонідівну – з посади судді Печерського районного суду міста Києва;

Грабець Світлану Юріївну – з посади судді Господарського суду Київської області;

Чудних Світлану Олександрівну – з посади судді Харківського окружного адміністративного суду;

Шум Ларису Миколаївну – з посади судді Святошинського районного суду міста Києва.

