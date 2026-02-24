Судью Ровенского окружного админсуда Дмитрия Махаринца уволили с должности

ВСП уволил судью Ровенского окружного административного суда за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Высший совет правосудия во время заседания 24 февраля принял решение об увольнении Дмитрия Махаринца с должности судьи Ровенского окружного административного суда.

Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, которая решила привлечь судью Ровенского окружного административного суда Дмитрия Махаринца к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи с должности.

Отметим, что пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусмотрено, что основаниями для увольнения судьи являются совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое либо систематическое пренебрежение обязанностями, что является несовместимым со статусом судьи или свидетельствует о его несоответствии занимаемой должности.

