КСУ проверит на конституционность законодательное предписание о размере разовой денежной выплаты лицам с инвалидностью вследствие войны

Большая палата рассмотрела представление Верховного Суда о конституционности нормы, которая позволяет правительству определять размер ежегодной помощи ко Дню Независимости.

Большая палата 24 февраля на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрела дело по конституционному представлению Верховного Суда.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Виктор Кичун сообщил, что Верховный Суд обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на конституционность подпункт 2 пункта 1 раздела I Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно разовой денежной выплаты ветеранам войны и жертвам нацистских преследований» от 20 марта 2023 года № 2983–ІХ (далее – Закон № 2983).

На основании этого подпункта часть пятую статьи 13 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» от 22 октября 1993 года № 3551–ХІІ (далее – Закон № 3551) изложена в следующей редакции: «ежегодно ко Дню Независимости Украины лицам с инвалидностью вследствие войны выплачивается разовая денежная выплата в порядке и размерах, определенных Кабинетом Министров Украины в пределах соответствующих бюджетных назначений, установленных законом о Государственном бюджете Украины».

Автор ходатайства считает, что оспариваемое предписание Закона № 2983 противоречит статьям 17, 22 Конституции Украины, поскольку изменение размера помощи сужает достигнутый высокий уровень социальной защиты лиц с инвалидностью вследствие войны, поэтому не может считаться равноценным, как это предусмотрено статьей 2 Закона № 3551. Верховный Суд также утверждает, что отмена определения размера ежегодной разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины за 2023 год на уровне закона и делегирование полномочий по его определению Кабинету Министров Украины свидетельствует о сужении содержания и объема существующих социальных прав.

Судья-докладчик сообщил, что с целью обеспечения полного и объективного рассмотрения дела им направлены письма-запросы Президенту Украины, Председателю Верховной Рады Украины, Премьер-министру Украины, а также ученым Института государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины, Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Львовского национального университета имени Ивана Франко с просьбой высказать позиции по вопросам, являющимся предметом конституционного представления.

Изучив материалы дела, Суд перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.

В пленарном заседании приняли участие представитель субъекта права на конституционное представление, и.о. руководителя Аппарата Верховного Суда Расим Бабанлы, постоянный представитель Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Украины Максим Дырдин, представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Сергей Дембовский.

