Судья КГС ВС Ольга Ступак осветила актуальные правовые выводы Верховного Суда по спорам с участием банков

О развитии судебной практики в банковских и финансовых спорах, появлении новых категорий дел и актуальных правовых выводах Верховного Суда рассказала судья Верховного Суда в Кассационном гражданском суде Ольга Ступак во время выступления на XII Legal Banking Forum. Темой доклада стала практика Верховного Суда в спорах с участием банков. В центре внимания — подходы к разрешению споров о возврате депозитов, применении исковой давности, финансовом мониторинге, блокировании счетов, платежных операциях и определении пределов ответственности банков и клиентов.

Говоря об общих тенденциях в работе судебной системы, Ольга Ступак отметила, что в 2025 году в суды Украины поступило более четырех миллионов обращений, и несмотря на полномасштабную войну рф против нашего государства нагрузка не уменьшается. В судах гражданской юрисдикции наибольшую долю составляют споры, вытекающие из договорных правоотношений, в частности связанные с предоставлением банковских услуг. Судья акцентировала, что изменение общественных отношений непосредственно влияет на содержание судебной практики: появляются категории споров, которых еще несколько лет назад не существовало. Именно поэтому, по ее словам, речь идет не просто об обновлении отдельных подходов, а о развитии практики в ответ на новые правовые вызовы.

Ольга Ступак начала с вопросов защиты прав потребителей банковских услуг, в частности со споров об обязанности банка вернуть депозитный вклад. Она подчеркнула, что окончание срока действия договора банковского вклада не прекращает обязанность банка вернуть вклад. Такой подход сформулирован, в частности, в постановлении КЦС ВС от 9 июля 2025 года по делу № 757/13397/20. Судья также обратила внимание на правовой вывод объединенной палаты КЦС ВС от 2 февраля 2026 года по делу № 716/1842/24, согласно которому исковая давность не распространяется ни на требования о возврате банковского вклада, ни на связанные с ними требования о взыскании 3 % годовых и инфляционных потерь.

Продолжая тему договорных правоотношений, Ольга Ступак остановилась на спорах, связанных с финансовым мониторингом. Она отметила, что банк как субъект первичного финансового мониторинга имеет право отказаться от поддержания деловых отношений с клиентом в случае установления неприемлемо высокого риска или выявления подозрительных операций. Такой подход, в частности, отражен в постановлении КЦС ВС от 8 октября 2025 года по делу № 759/1627/25.

В то же время в постановлении от 26 ноября 2025 года по делу № 757/19253/22-ц Суд подчеркнул, что это право не является неограниченным: суды должны проверять обоснованность установления риска и исследовать все релевантные обстоятельства. Отдельно судья отметила, что использование счета физического лица для осуществления предпринимательской деятельности может стать основанием для прекращения деловых отношений с банком (постановление от 12 февраля 2025 года по делу № 645/5124/23).

Анализируя споры по платежным операциям, Ольга Ступак обратилась к правовой позиции ВС, изложенной в постановлении от 26 ноября 2025 года по делу № 757/19840/20, согласно которой инициирование процедуры chargeback является правом, а не обязанностью банка. Судья также напомнила о выводе, сформулированном в постановлении от 2 июля 2025 года по делу № 490/7829/23, согласно которому при отсутствии доказанности вины клиента в осуществлении несанкционированных операций с платежной картой ответственность возлагается на банковское учреждение.

Завершая выступление, Ольга Ступак привела примеры дел о надлежащем способе защиты заемщика в случае отказа банка в выдаче кредита, применении положений о неосновательном обогащении при ошибочном зачислении средств, а также об ответственности банка за действия его работников при оформлении депозитов, что стало предметом рассмотрения объединенной палаты КГС ВС по делу № 306/44/22.

