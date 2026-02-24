Судьи КСУ и КС Чехии обсудили практические аспекты применения правил профессиональной этики судьи

Во время мероприятия также обсудили процедуры дисциплинарной ответственности и отводов, самоотводов судей.

Фото: КСУ

17–18 февраля 2026 года состоялись профессиональные встречи с судьями Конституционного Суда Чешской Республики. Об этом сообщил КСУ.

С украинской стороны участие приняли: исполняющий обязанности Председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин, судьи Суда Александр Водянников, Оксана Грищук, Виктор Кичун, Василий Лемак, Алла Олейник и Галина Юровская.

С чешской стороны — Председатель Конституционного Суда Чешской Республики Йозеф Бакса, заместители Председателя Суда Вероника Кржештянова и Катержина Роновска, судьи Суда Михал Бартонь, Ян Винтр, Даниела Земанова, Луцие Доланска Баняйова, Зденек Кюн и Ян Сватонь.

Программа мероприятия предусматривала обсуждение ряда ключевых вопросов, связанных, в частности, с практическими аспектами применения правил профессиональной этики судьи, процедурами дисциплинарной ответственности и отводов (самоотводов) судей, методологией подготовки актов суда, а также подходами к учету законодательства Европейского Союза в прецедентной практике органа конституционной юрисдикции. Участники встречи присоединились к обсуждению обозначенных вопросов и выступили с тематическими докладами.

Отдельное внимание было уделено организационной структуре Суда, внутренней координации между судьями и Секретариатом Суда, методологии исследования в конституционном производстве, а также структурированию аргументации решений Суда.

По итогам рабочей программы участники обменялись мнениями относительно дальнейших шагов в рамках двустороннего сотрудничества. Судьи КСУ выразили благодарность чешским коллегам за открытый диалог и ценный опыт, который будет способствовать укреплению институциональной способности отечественного органа конституционной юрисдикции на пути к полноправному членству Украины в Европейском Союзе.

И. о. Председателя Конституционного Суда Украины Александр Петришин оставил запись в Книге почетных гостей и поблагодарил чешскую сторону за постоянную поддержку и готовность развивать двусторонние отношения.

Судьи Конституционного Суда Украины также провели встречу с Консулом Украины в Брно Анной Прошко, во время которой обсудили особенности осуществления конституционного контроля в условиях глобальных вызовов.

Мероприятие организовано в рамках проекта «Усиление конституционного правосудия: укрепление потенциала Конституционного Суда Украины для продвижения гендерного равенства, прав человека и верховенства права» Программы поддержки ОБСЕ для Украины.

