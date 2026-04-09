ВСП уволил судью Бердичевского горрайонного суда Житомирской области Дениса Щербака

16:36, 9 апреля 2026
Высший совет правосудия принял решение после квалификационного оценивания, которое подтвердило несоответствие судьи занимаемой должности.
ВСП уволил судью Бердичевского горрайонного суда Житомирской области Дениса Щербака
Высший совет правосудия уволил судью Бердичевского горрайонного суда Житомирской области Дениса Щербака, который по результатам квалификационного оценивания признан таким, что не соответствует занимаемой должности. Об этом информирует ВСП.

Решение принято в соответствии с представлением с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины, в котором указано, что по результатам квалификационного оценивания судей местных судов Дениса Щербака признано таким, что не соответствует занимаемой должности.

Согласно пункту 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины соответствие занимаемой должности судьи, который назначен на должность сроком на пять лет или избран судьей бессрочно до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», должно быть оценено в порядке, определенном законом. Выявление по результатам такого оценивания несоответствия судьи занимаемой должности по критериям компетентности, профессиональной этики или добропорядочности либо отказ судьи от такого оценивания является основанием для увольнения судьи с должности.

