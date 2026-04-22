Кто прошел отбор во Львовский апелляционный суд: новые результаты собеседований

18:42, 22 апреля 2026
Комиссия определила баллы кандидатов и решила дальнейшую судьбу их участия в конкурсе.
Кто прошел отбор во Львовский апелляционный суд: новые результаты собеседований
Высшая квалификационная комиссия судей в составе коллегии провела собеседования и определила результаты квалификационного оценивания трех кандидатов на должности судей во Львовском апелляционном суде.

Так, по результатам квалификационного оценивания:

Стрельбицкий Виталий Викторович — 729,7 балла (подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Сатарова Елена Викторовна — 691,96 (вынести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о подтверждении способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде);

Стельмащук Петр Ярославович — перерыв до 7 мая 2026 года.

Как известно, 55 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 28 вакантных должностей судей во Львовском апелляционном суде.

В целом проведены собеседования с 29 кандидатами: 18 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 6 — не подтвердили, с 5 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

