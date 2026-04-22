Хто пройшов відбір до Львівського апеляційного суду: нові результати співбесід

18:42, 22 квітня 2026
Комісія визначила бали кандидатів і вирішила подальшу долю їх участі в конкурсі.
Вища кваліфікаційна комісія суддів у складі колегії провела співбесіди та визначила результати кваліфікаційного оцінювання трьох кандидатів на посади суддів у Львівському апеляційному суді.

Так, за результатами кваліфікаційного оцінювання:

Стрельбицький Віталій Вікторович - 729,7 бала (підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Сатарова Олена Вікторівна - 691,96 (внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про підтвердження здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді);

Стельмащук Петро Ярославович - перерва до 7 травня 2026 року.

Як відомо, 55 кандидатів подали заяви про участь у конкурсі на 28 вакантних посад суддів у Львівському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 29 кандидатами: 18 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді, 6 – не підтвердили, з 5 кандидатами співбесіда відбудеться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

 

