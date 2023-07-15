В ВС высказали позицию относительно отсутствия правовых оснований для увольнения лица с военной службы во время военного положения из-за получения таким лицом бронирования

Верховний Суд опублікував огляд актуальної судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. Рішення, які представлені, внесені до ЄДРСР, за травень 2023 року.
У рішеннях у справах щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів містяться правові позиції колегій суддів про:
- строк оприбуткування готівки;
- обов’язок зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- визначення бази оподаткування податком на додану вартість;
- конвертування вартості товару з доларів США у євро під час визначення митної вартості товарів;
- коригування митної вартості товарів;
- застосування преференційного режиму на товар походженням з Європейського Союзу;
- застосування тарифної преференції, встановленої щодо товарів, імпортованих з країни Європейського Союзу.
У рішеннях у справах щодо захисту соціальних прав викладено правові позиції колегій суддів стосовно:
- розрахунку роботодавцем (страхувальником) допомоги по тимчасовій непрацездатності;
- відсутності в роботодавця права в односторонньому порядку приймати рішення щодо заміни компенсації за невикористані відпустки на зарахування цих днів до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки.
Окремої уваги заслуговують рішення з правовими позиціями щодо:
- чинників, які впливають на своєчасність розгляду запитів на публічну інформацію в умовах правового режиму воєнного стану;
- наявності дискримінаційних ознак у нормах Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо священнослужителів інших конфесій;
- відсутності правових підстав для звільнення особи з військової служби під час воєнного стану через отримання такою особою бронювання.
До актуальних судових рішень можна віднести також ті, що містять правові позиції про:
- вирішення питання щодо занесення об`єкта культурної спадщини до переліку таких об`єктів;
- право Державної служби експортного контролю України застосовувати процедуру державного експортного контролю до товарів військового призначення, міжнародна передача яких не підлягає такому контролю;
- помилковість зазначення в листі-згоді на обробку персональних даних учасника публічних закупівель «місця реєстрації» учасника замість «місця проживання».
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