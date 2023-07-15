В Киеве на Оболони мужчина угрожал взорвать гранату в банке

Следователи изъяли у мужчины страйкбольную гранату.

Источник иллюстративного изображения: rozetka

В пятницу, 14 июля, после обеда в полицию поступил вызов от работников одного из банков о том, что посетитель угрожает взорвать гранату. На место сразу прибыли спецназначенцы и сотрудники Оболонского управления полиции.

В отделе коммуникации полиции Киева рассказали о том, что как выяснилось, что у мужчины возник конфликт с работниками банка из-за предоставления финансовых услуг.

«В результате клиент банка угрожал взорвать помещение. Бойцы КОРД совместно с оперативниками территориального подразделения задержали 46-летнего мужчину», - рассказали правоохранители.

Следователи изъяли у нарушителя страйкбольную гранату. В результате его действий никто не пострадал.

По этому факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. С задержанным общаются следователи.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве в одном из местных гаражей обнаружили арсенал оружия: видео.

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