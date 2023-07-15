Twitter поделится доходами от рекламы с создателями контента

Соцсеть расширит программу монетизации.

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Компания Twitter расширяет систему монетизации для авторов, чтобы включить распределение дохода от рекламы. Об этом идет речь в сообщении на сайте компании.

Чтобы стать участником программы, необходимо выполнить ряд условий:

иметь подписку Twitter Blue или верификацию;

иметь не менее 5 млн просмотров записей ежемесячно в течение трех месяцев подряд;

Пройти проверку персоналом на соответствие стандартам монетизации создателей.

иметь аккаунт на платежной платформе Stripe.

Создатели могут самостоятельно регистрироваться в разделе доходов от рекламы и подписках для авторов.

Функция будет доступна во всех странах, где работает платежная платформа Stripe. Twitter уже приступила к работе с первой группой авторов контента, которая сможет принимать платежи.

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