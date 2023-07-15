Нацполиция Украины сотрудничает с Интерполом относительно розыска коллаборантов, котрые сбежали в Европу

В Интерпол уже передали информацию о 25 таких беглецах.

Украинская национальная полиция начала подавать запросы в Интерпол относительно подозреваемых в коллаборационизме, которые покинули Украину и находятся в странах Европейского Союза. Юридически – это основание для того, чтобы вернуть каждого, кто туда прибыл, рассказал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, не все коллаборанты стремятся скрыться в рф; некоторые из них прячутся в Европе, представляя себя как украинцев, которые пострадали от войны.

«Каждого, кто причастен к сотрудничеству с россиянами во время оккупации, вносим в базу и даем заявку в Интерпол. Сообщаем иностранным коллегам о том, что эти люди – не жертвы войны или политические беженцы, которыми пытаются там выглядеть, а подозреваемые в уголовных преступлениях в Украине. Юридически – это основание для того, чтобы вернуть каждого, кто туда прибыл», - отметил Болвинов.

По его словам, в Интерпол уже передали информацию о 25 таких беглецах.

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