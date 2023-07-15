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  1. В Украине

Залужный рассказал, чем бы хотел заниматься после войны

09:15, 15 июля 2023
За семь месяцев до полномасштабного вторжения рф, Залужный думал о переходе к гражданской жизни.
Залужный рассказал, чем бы хотел заниматься после войны
Источник фото: Metin Aktas/Anadolu Agency/Getty Images
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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, в интервью «The Washington Post», что после победы хотел бы путешествовать или написать книгу, хотя осознает, что будет заниматься усилением армии, чтобы больше ни один враг не мог напасть на Украину.

За семь месяцев до того, как колонны российских танков пронеслись по северным, южным и восточным границам Украины, Залужный рассматривал возможность перехода к гражданской жизни. Когда Президент Владимир Зеленский позвонил и предложил возглавить Вооруженные силы Украины, Залужный быстро отказался от идеи уйти в отставку.

Среди первых дел, которые он сделал, был ремонт своего нового офиса. Залужный всегда боялся посещать там предыдущих командиров. Каждое время напоминало ему то, что он больше всего презирал в наследии советской армии — «то, что любой командир, занимавший его должность, был фактически феодалом над своими подчиненными», — сказал он. Это точно отражало то, что он хотел изменить в украинской армии.

«Эти стены были пропитаны этим», - сказал Залужный. «Когда ты пришел сюда, ты сразу понял, что было ошибкой родиться, было ошибкой прийти сюда».

Кабинет Залужного теперь стоит отдельно – простой и современный, с большой книжной полкой, где Залужный прячет свою коллекцию книг.

Изменения касались не эстетики, а скорее для того, чтобы место и человек чувствовали себя в нем более доступными. Вместо того чтобы руководить «железной рукой», Залужный сказал, что он часто просит о помощи — и не только у собственного круга генералов. Даже сейчас бойцы на передовой могут напрямую связаться с Залужным через соцсети.

Попытку Залужного сменить культуру можно увидеть и на поле боя. Годы обучения и углубления связей с силами НАТО сделали украинские силы более ловкими, чем российские в этой войне. Командиры на местах часто чувствуют себя уполномоченными быстро принимать решения, а не бегать по каждому вызову вверх по цепи командования.

Военные, как и раньше, требуют строгого порядка и дисциплины, отметил Залужный. Он может быть строгим и требовательным, но «я не издеваюсь над людьми, не удручаю их, не унижаю».

Относительно собственного будущего после войны Залужный рассказал, что возможно, он возьмет отпуск.

«Но, как говорит моя жена: «Хорошо, три дня. Что дальше?», - сказал он со смехом. Он предположил, что он может написать книгу. Также хотел бы путешествовать.

Но Залужный рассчитывает, что и после войны он будет занят. Его концепция победы — это больше, чем просто восстановление полной территориальной целостности Украины.

«Победа будет тогда, когда мы будем иметь армию — может, даже немалую, — которая будет гарантировать безопасность детей, которые сейчас ездят в колясках, чтобы они росли, зная, что такого больше не повторится», — сказал Залужный. «И это колоссальный объем работы. Надо начинать сейчас».

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