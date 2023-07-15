Суд арестовал генерального секретаря УАФ Записоцкого на 60 суток

В Шевченковском районном суде города Львова состоялось слушание по изменению меры пресечения для генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого.

Источник фото: mi100.info

Шевченковский районный суд Львова изменил меру пресечения генеральному секретарю Украинской ассоциации футбола (УАФ) Юрию Записоцкому по делу о хищении средств и арестовал его на 60 суток, сообщает издание «FootballHub».

«Сегодня, 14 июля, в Шевченковском районном суде города Львова состоялось слушание по изменению меры пресечения для генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого по делу о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей», - говорится в сообщении.

Там отмечают, что по итогам заседания было вынесено постановление об изменении меры пресечения на содержание под стражей на 60 суток.

Источник фото: footballhub.ua

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.