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Суд арестовал генерального секретаря УАФ Записоцкого на 60 суток

08:48, 15 июля 2023
В Шевченковском районном суде города Львова состоялось слушание по изменению меры пресечения для генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого.
Суд арестовал генерального секретаря УАФ Записоцкого на 60 суток
Источник фото: mi100.info
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Шевченковский районный суд Львова изменил меру пресечения генеральному секретарю Украинской ассоциации футбола (УАФ) Юрию Записоцкому по делу о хищении средств и арестовал его на 60 суток, сообщает издание «FootballHub».

«Сегодня, 14 июля, в Шевченковском районном суде города Львова состоялось слушание по изменению меры пресечения для генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого по делу о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей», - говорится в сообщении.

Там отмечают, что по итогам заседания было вынесено постановление об изменении меры пресечения на содержание под стражей на 60 суток.

Источник фото: footballhub.ua

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