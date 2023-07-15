Суд заарештував генерального секретаря УАФ Запісоцького на 60 діб

У Шевченківському районному суді міста Львова відбулося слухання щодо зміни запобіжного заходу для генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцького.

Джерело фото: mi100.info

Шевченківський районний суд Львова змінив запобіжний захід генеральному секретарю Української асоціації футболу (УАФ) Юрію Запісоцькому у справі про розкрадання коштів і заарештував його на 60 діб, повідомляє видання «FootballHub».

«Сьогодні, 14-го липня, у Шевченківському районному суді міста Львова відбулося слухання щодо зміни запобіжного заходу для генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцького у справі про розкраданні коштів на будівництві заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів», - ідеться в повідомленні.

Там зазначають, що за підсумками засідання було винесено постанову про зміну запобіжного заходу на утримання під вартою на 60 діб.

Джерело фото: footballhub.ua

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