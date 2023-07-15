Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Як будуть створювати Службу дисциплінарних інспекторів – стаж, гроші та іспити

Дисциплінарні інспектори будуть отримувати 80 520 гривень, а добирати їх планують за допомогою міжнародних експертів.

Комітет не направляв законопроект про поліграф для суддів на аналіз ВРП та Верховного Суду – стало відомо, чому

У Комітеті з питань правової політики повідомили, через що поки не направляли до Верховного Суду та Вищої ради правосуддя законопроект про поліграф для суддів та перевірку Верховного Суду.

Вагітна жінка сама зможе визначати, коли їй йти у відпустку, — Рада ухвалила закон

Верховна Рада змінила правила відпустки у зв’язку з вагітністю жінок.

Стало відомо, що відбувається з проектом про скасування Господарського кодексу

Комітет створив робочу групу для доопрацювання законопроекту про скасування Господарського кодексу.

Мінекономіки пропонує підвищити мінімальні ціни на вино на 62%, а на сидр – до 71%

Як зауважує у пояснювальній записці міністр економіки Юлія Свириденко, збільшення цін на алкогольні напої дозволить зменшити кількість смертей від алкоголю.

  1. В Україні

Нацполіція України співпрацює з Інтерполом щодо розшуку колаборантів, які втекли до Європи

09:50, 15 липня 2023
До Інтерполу вже передали інформацію про 25 таких втікачів.
Нацполіція України співпрацює з Інтерполом щодо розшуку колаборантів, які втекли до Європи
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Українська національна поліція почала подавати запити до Інтерполу щодо підозрюваних в колабораціонізмі, які залишили Україну та перебувають у країнах Європейського Союзу. Юридично – це підстава для того, щоби повернути кожного, хто туди прибув, розповів начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, не всі колаборанти прагнуть сховатися в рф; деякі з них ховаються в Європі, представляючи себе як українців, які постраждали від війни.

«Кожного, хто був причетний до співпраці з росіянами під час окупації, вносимо в базу та даємо заявку в Інтерпол. Повідомляємо іноземним колегам про те, що ці люди – не «жертви війни» або політичні біженці, якими намагаються там виглядати, а підозрювані в кримінальних злочинах в Україні. Юридично – це підстава для того, щоби повернути кожного, хто туди прибув», - зазначив Болвінов.

За його словами, до Інтерполу вже передали інформацію про 25 таких втікачів.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентин Дмитрук
    Валентин Дмитрук
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Роман Вінтоняк
    Роман Вінтоняк
    голова Деснянського районного суду міста Києва
  • Інна Масло
    Інна Масло
    суддя Вищого адміністративного суду України
  • Алла Маломуж
    Алла Маломуж
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Андрій Кучма
    Андрій Кучма
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду