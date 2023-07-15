Нацполіція України співпрацює з Інтерполом щодо розшуку колаборантів, які втекли до Європи

До Інтерполу вже передали інформацію про 25 таких втікачів.

Українська національна поліція почала подавати запити до Інтерполу щодо підозрюваних в колабораціонізмі, які залишили Україну та перебувають у країнах Європейського Союзу. Юридично – це підстава для того, щоби повернути кожного, хто туди прибув, розповів начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, не всі колаборанти прагнуть сховатися в рф; деякі з них ховаються в Європі, представляючи себе як українців, які постраждали від війни.

«Кожного, хто був причетний до співпраці з росіянами під час окупації, вносимо в базу та даємо заявку в Інтерпол. Повідомляємо іноземним колегам про те, що ці люди – не «жертви війни» або політичні біженці, якими намагаються там виглядати, а підозрювані в кримінальних злочинах в Україні. Юридично – це підстава для того, щоби повернути кожного, хто туди прибув», - зазначив Болвінов.

За його словами, до Інтерполу вже передали інформацію про 25 таких втікачів.

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