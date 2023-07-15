Twitter поділиться доходами від реклами з творцями контенту

Компанія Twitter розширює систему монетизації для творців, щоб включити розподіл доходу від реклами. Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.
Щоб стати учасником програми, потрібно виконати низку умов:
- мати підписку Twitter Blue або верифікацію;
- мати не менше 5 млн переглядів записів щомісяця протягом трьох місяців поспіль;
- Пройти перевірку персоналом на відповідність стандартам монетизації творців .
- мати обліковий запис на платіжній платформі Stripe.
Творці зможуть самостійно реєструватися в розділі доходів від реклами та підписках для авторів.
Функція буде доступна у всіх країнах, де працює платіжна платформа Stripe. Twitter вже розпочала роботу з першою групою авторів контенту, яка зможе приймати платежі.
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