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Депутати готуються поширити пільги закону «про інвестнянь» на проєкти від 12 мільйонів євро

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Депутати підтримали у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає можливість брати участь у зборах щодо створення ОСББ онлайн та тимчасово дозволили правлінню ОСББ схвалювати рішення про ремонти будинків чи зміну функціонального призначення квартири на територіях де ведуться чи велися бойові дії без рішення загальних зборів

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  1. У світі

Twitter поділиться доходами від реклами з творцями контенту

18:20, 15 липня 2023
Соцмережа розширить програму монетизації.
Twitter поділиться доходами від реклами з творцями контенту
Джерело фото: TAYFUN COSKUN/ANADOLU AGENCY/GETTY IMAGES
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Компанія Twitter розширює систему монетизації для творців, щоб включити розподіл доходу від реклами. Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Щоб стати учасником програми, потрібно виконати низку умов:

  • мати підписку Twitter Blue або верифікацію;
  • мати не менше 5 млн переглядів записів щомісяця протягом трьох місяців поспіль;
  • Пройти перевірку персоналом на відповідність стандартам монетизації творців .
  • мати обліковий запис на платіжній платформі Stripe.

Творці зможуть самостійно реєструватися в розділі доходів від реклами та підписках для авторів.

Функція буде доступна у всіх країнах, де працює платіжна платформа Stripe. Twitter вже розпочала роботу з першою групою авторів контенту, яка зможе приймати платежі.

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