Twitter поділиться доходами від реклами з творцями контенту

Соцмережа розширить програму монетизації.

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Компанія Twitter розширює систему монетизації для творців, щоб включити розподіл доходу від реклами. Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Щоб стати учасником програми, потрібно виконати низку умов:

мати підписку Twitter Blue або верифікацію;

мати не менше 5 млн переглядів записів щомісяця протягом трьох місяців поспіль;

Пройти перевірку персоналом на відповідність стандартам монетизації творців .

мати обліковий запис на платіжній платформі Stripe.

Творці зможуть самостійно реєструватися в розділі доходів від реклами та підписках для авторів.

Функція буде доступна у всіх країнах, де працює платіжна платформа Stripe. Twitter вже розпочала роботу з першою групою авторів контенту, яка зможе приймати платежі.

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