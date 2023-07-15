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  1. В Україні

У Києві на Оболоні чоловік погрожував підірвати гранату в банку

10:28, 15 липня 2023
Слідчі вилучили у чоловіка страйкбольну гранату.
У Києві на Оболоні чоловік погрожував підірвати гранату в банку
Джерело ілюстративного зображення: rozetka
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У п'ятницю, 14 липня, після обіду до поліції надійшов виклик від працівників одного із банків про те, що відвідувач погрожує підірвати гранату. На місце одразу прибули спецпризначенці та співробітники Оболонського управління поліції.

У відділі комунікації поліції Києва розповіли про те, що як з’ясувалося, що у чоловіка виник конфлікт з працівниками банку через надання фінансових послуг.

«У результаті клієнт банку погрожував підірвати приміщення. Бійці КОРД спільно із оперативниками територіального підрозділу затримали 46-річного чоловіка», - розповіли правоохоронці.

Слідчі вилучили у порушника страйкбольну гранату. Внаслідок його дій ніхто не постраждав.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Із затриманим спілкуються слідчі. 

Раніше ми розповідали, що у Києві в одному з місцевих гаражів виявили арсенал зброї: відео.

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