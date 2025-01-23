Лицу насчитали долг за электроэнергию более 18 тыс грн, но суд обязал списать его — детали дела

Суд обязал энергосообщества списать безосновательно начисленный потребителю долг за электроэнергию.

В Хмельницкой области потребитель электроэнергии обратился в суд с иском к ООО «Хмельницкэнергосбыт» и АО «Хмельницкоблэнерго» и просил признать их действия по начислению задолженности незаконными, а начисленный ему долг в размере 18 358 грн – безосновательным и обязать Общества его списать. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

За його словами, у лютому 2023 року через особистий кабінет він передав покази приладу обліку електроенергії – 9900, але Хмельницькенергозбут відобразив – 1101. У наступні місяці він не міг внести правильні покази спожитої електричної енергії, бо енерготовариство їх блокувало і вносило свої дані.

У жовтні того ж року енергетики замінили лічильник, зафіксувавши покази демонтованого приладу – 7356. А у кінці 2023 року нарахували йому заборгованість за спожиту електричну енергію в розмірі 18 622 грн.

На його звернення пояснили, що у березні контролер енергонагляду провів контрольний огляд лічильника, під час якого зафіксував покази 1001. Споживач наполягав, що працівники РЕМ не оглядали прилад обліку, який знаходився у квартирі, й взяли довільні показники.

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області, що розглядав справу, частково задовольнив позов: визнав борг споживача електричної енергії у розмірі 18 358 грн нарахованим безпідставно та зобов’язав АТ «Хмельницькобленерго», ТОВ «Хмельницькенергозбут» його списати.

Обленерго не погодилося з рішення місцевого суду й подало апеляційну скаргу з проханням його скасувати та відмовити у позові.

Апелянт указав, що у споживача був прилад обліку СО-2М 1965 року випуску, який має чотиризначні цифри й після показів 9999 наступними будуть – 0000, що умовно означає 10000. Такий перехід через нуль автоматично враховується програмою розрахунків. У березні 2023 контролер енергонагляду зафіксував показник – 1001, а при заміні приладу обліку – 7356, що підтверджується актом, який споживач підписав. На підставі цих показів і нарахована заборгованість.

Апеляційний суд у своєму рішенні зазначив, що відповідно до встановлених обставин справи у лютому 2023 року споживач своєчасно передав покази приладу обліку електроенергії через особистий кабінет на сайті, завищивши їх до 9900. У березні контролер записав покази лічильника у квартирі позивача 1001. У Реєстрі показів стоїть відмітка, що споживач відмовився від підпису.

Реальні покази споживання електроенергії зазначені в акті технічної перевірки при заміні лічильника – 7356. На думку колегії суддів, вони ставлять під сумнів достовірність внесених контролером показів приладу обліку.

«Враховуючи наведене, характеристики квартири (двокімнатна, загальна площа 45,0 кв. м, житлова - 30,3 кв. м), обсяги попередньо використаної електричної енергії, суд правильно прийшов до висновку про неможливість використання позивачем за період з березня по жовтень 2023 року близько 8 тис. кВт електричної енергії (після переходу приладу обліку через нуль за показаннями 7356), а відповідно безпідставність нарахування боргу в сумі 18833,52 грн», – констатував апеляційний суд.

Тому залишив без змін рішення місцевого суду, а апеляційну скаргу – без задоволення.

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