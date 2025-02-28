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Изменение места жительства ребенка не является самовольным без судебного решения – Верховный Суд

17:35, 28 февраля 2025
Верховный Суд: родители имеют равные права на воспитание ребенка, если судом не определено место жительства.
Изменение места жительства ребенка не является самовольным без судебного решения – Верховный Суд
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Согласно семейному законодательству Украины, родители имеют равные права на воспитание ребенка. Поэтому требование о возвращении ребенка по прежнему месту жительства может быть удовлетворено только в случае, если один из родителей самовольно изменил место жительства ребенка после принятия судебного решения о его проживании с другим родителем. Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда.

Невозможно считать самовольной смену места жительства ребенка одним из родителей, если такое проживание не было установлено решением суда или органом опеки.

К таким выводам пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда.

В деле, которое пересматривалось, мать ребенка обратилась в суд с иском об отобрании малолетнего ребенка у отца и определении места жительства с матерью.

Отказывая в удовлетворении иска в части отобрания ребенка, суд первой инстанции в своем решении отметил, что истица не доказала оснований для отобрания ребенка от отца, предусмотренных пунктами 2-5 ч. 1 ст. 164 СК Украины.

Апелляционный суд отменил решение районного суда в этой части и заключил, что отец самостоятельно и без согласия матери изменил место жительства общего малолетнего ребенка способом его похищения. Поэтому апелляционный суд считал, что в этом случае должны быть применены нормы ч. 1 ст. 162 СК Украины, а именно: отобрание ребенка и возвращение его по прежнему месту жительства.

КЦС ВС отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции в этой части, указав, что судебное решение об определении места жительства ребенка не принималось, орган опеки также не устанавливал место жительства малолетнего сына сторон по делу. Стороны не отрицали, что ребенок проживает вместе со своим отцом при отсутствии судебного решения об установлении места жительства ребенка, а следовательно нет оснований для вывода, что ответчик самовольно, без согласия матери, с которой на основании закона или решения суда проживал бы малолетний ребенок, изменил его место жительства, в том числе способом его похищения.

Согласно ст. 141 СК Украины мать и отец имеют равные права и обязанности в отношении ребенка.

КЦС ВС заключил, что суд первой инстанции правильно исходил из того, что поскольку родители имеют равные права по закону на воспитание ребенка, решением суда место жительства ребенка не установлено, то оснований для вывода о неправомерности действий ответчика по изменению места жительства ребенка и защиты права матери в избранный ею способ нет.

Постановление ВС от 15 января 2025 года по делу № 760/2096/22 (производство № 61-8404св24).

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Верховный Суд дети родительские права

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