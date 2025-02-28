Индексация пенсий в Украине – кому пересчитают и повысят выплаты с 1 марта

Правительство 25 февраля приняло решение об осуществлении индексации пенсий в 2025 году.
«В этом году снова будут проиндексированы самые низкие пенсии, которые до 2023 года под индексацию не попадали. Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 до 6345 грн», – отметила Министр социальной политики Оксана Жолнович.
Минимальный размер повышения пенсий составит не менее 100 грн.
Согласно принятому постановлению, с 1 марта будут проиндексированы пенсии для:
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