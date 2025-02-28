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Индексация пенсий в Украине – кому пересчитают и повысят выплаты с 1 марта

21:15, 28 февраля 2025
Минимальный размер повышения пенсий 1 марта составит не менее 100 грн.
Индексация пенсий в Украине – кому пересчитают и повысят выплаты с 1 марта
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Правительство 25 февраля приняло решение об осуществлении индексации пенсий в 2025 году.

«В этом году снова будут проиндексированы самые низкие пенсии, которые до 2023 года под индексацию не попадали. Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 до 6345 грн», – отметила Министр социальной политики Оксана Жолнович.

Минимальный размер повышения пенсий составит не менее 100 грн.

Согласно принятому постановлению, с 1 марта будут проиндексированы пенсии для:

  • 9,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях
  • 672 тыс. пенсионеров силовых ведомств
  • 98 тыс. лиц, получающих пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы
  • 79,6 тыс. пенсионеров-лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты
  • 23,4 тыс. пенсионеров-бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих

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