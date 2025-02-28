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Індексація пенсій в Україні – кому перерахують і підвищать виплати з 1 березня

21:15, 28 лютого 2025
Мінімальний розмір підвищення пенсій 1 березня становитиме не менше, ніж 100 грн.
Індексація пенсій в Україні – кому перерахують і підвищать виплати з 1 березня
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Уряд 25 лютого ухвалив рішення про здійснення індексації пенсій у 2025 році. 

«Цього року знову буде проіндексовано найнижчі пенсії, які до 2023 року під індексацію не потрапляли. Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн», – зауважила Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше, ніж 100 грн.

Відповідно до прийнятої постанови, з 1 березня будуть проіндексовані пенсії для:

  • 9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах
  • 672  тис. пенсіонерів силових відомств 
  • 98 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи
  • 79,6 тис. пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати
  • 23,4 тис. пенсіонерів-колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців

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