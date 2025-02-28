Індексація пенсій в Україні – кому перерахують і підвищать виплати з 1 березня

Уряд 25 лютого ухвалив рішення про здійснення індексації пенсій у 2025 році.
«Цього року знову буде проіндексовано найнижчі пенсії, які до 2023 року під індексацію не потрапляли. Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн», – зауважила Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.
Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше, ніж 100 грн.
Відповідно до прийнятої постанови, з 1 березня будуть проіндексовані пенсії для:
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