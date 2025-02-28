Уряд виділив понад 1,1 млрд грн сім’ям загиблих військових ГУР

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення понад 1,1 млрд грн для одноразових виплат сім’ям військовослужбовців Головного управління розвідки Міноборони, які загинули під час служби. Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабміну.
З резервного фонду держбюджету ГУР Міноборони передадуть 1 млрд 115 млн 270 тисяч гривень на безповоротній основі для виплат родинам загиблих розвідників.
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