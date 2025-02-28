Уряд виділив понад 1,1 млрд грн сім’ям загиблих військових ГУР

Понад 1,1 млрд грн з резервного фонду держбюджету підуть виплати родинам загиблих розвідників.

Фото: ТСН

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Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення понад 1,1 млрд грн для одноразових виплат сім’ям військовослужбовців Головного управління розвідки Міноборони, які загинули під час служби. Як повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабміну.

З резервного фонду держбюджету ГУР Міноборони передадуть 1 млрд 115 млн 270 тисяч гривень на безповоротній основі для виплат родинам загиблих розвідників.

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