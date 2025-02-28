Правительство выделило более 1,1 млрд грн семьям погибших военных ГУР

Более 1,1 млрд грн из резервного фонда госбюджета пойдут выплаты семьям погибших разведчиков.

Фото: ТСН

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Кабинет министров Украины принял решение о выделении более 1,1 млрд грн для единовременных выплат семьям военнослужащих Главного управления разведки Минобороны, которые погибли во время службы. Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение принято на заседании Кабмина.

Из резервного фонда госбюджета ГУР Минобороны передадут 1 млрд 115 млн 270 тысяч гривен на безвозвратной основе для выплат семьям погибших разведчиков.

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