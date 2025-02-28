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Как оформить наследственные права ребенка, отцовство которого установлено посмертно – разъяснение

16:15, 28 февраля 2025
Если отец ребенка не состоял в браке с его матерью, установление факта отцовства возможно только через суд.
Как оформить наследственные права ребенка, отцовство которого установлено посмертно – разъяснение
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Как отмечают в Южном межрегиональном управлении Министерства юстиции (г. Одесса), война принесла в жизнь украинцев не только потери, но и сложные юридические вопросы. Одним из таких является наследование. Хотя процедура оформления наследства четко регламентирована Гражданским кодексом Украины, на практике большинство людей, переживая утрату близкого человека, не знает, как действовать, куда обращаться и какие сроки важно не пропустить. Особенно это касается тех, кто остался без кормильца и впоследствии осознал необходимость урегулирования наследственных прав.

Как отмечают в управлении, в этом процессе первостепенное внимание следует уделить реализации наследственных прав детей. Важно помнить: независимо от того, рождун ли ребунок в браке или вне его, он имеет право быть наследником как по завещанию, так и по закону.

Наследниками признаются:

  • физические лица, которые были живыми на момент открытия наследства (день смерти наследодателя или день, когда он был объявлен умершим);
  • лица, зачатые при жизни наследодателя и родились после открытия наследства.

Сроки принятия наследства

Гражданский кодекс Украины устанавливает шестимесячный срок для подачи заявления о принятии наследства нотариусу. За малолетнего ребенка (до 14 лет) такое заявление подают родители (усыновители) или опекун. Если ребенку уже исполнилось 14 лет, он имеет право подать заявление самостоятельно, без согласия родителей или попечителя.

Установление отцовства через суд

Если отец ребенка не состоял в браке с его матерью, установление факта отцовства возможно только через суд. Суд рассматривает вопрос происхождения ребенка на основании любых доказательств. Предметом доказывания в делах о признании отцовства или установлении факта отцовства является подтверждение происхождения ребунка от определунного лица.

Подать заявление о признании факта отцовства имеют право:

  • мать ребенка;
  • опекун или попечитель ребенка;
  • лицо, которое содержит и воспитывает ребенка;
  • сам ребенок после достижения совершеннолетия.

Закон не устанавливает конкретного перечня доказательств для установления факта отцовства. Основанием для признания могут быть любые сведения, подтверждающие происхождение ребунка от конкретного лица.

В случае положительного решения суда в актовую запись о рождении ребенка вносятся соответствующие изменения, и выдается свидетельство о рождении с указанием данных об отце – наследодателе, что будет подтверждением родственных связей ребенка (наследника) с отцом (наследодателем).

Обязательная доля в наследстве

Если наследодатель оставил завещание, это не означает, что наследство будет распределено только по его воле. Закон гарантирует обязательную долю малолетним, несовершеннолетним и совершеннолетним нетрудоспособным детям – они обязательно получают половину той доли, которая принадлежала бы им по закону. Более того, даже если ребенок на момент смерти отца уже достиг совершеннолетия, но не был официально признан его ребенком, он имеет право обратиться в суд для установления факта отцовства и получения обязательной доли в наследстве.

Если завещания нет

Если наследодатель не оставил завещания, наследство распределяется по закону в порядке очередности. Дети относятся к первой очереди наследников и имеют приоритетное право на наследование.

Окончательный этап оформления наследства

Чтобы получить свидетельство о праве на наследство, наследники должны подать заявление и пакет документов.

В каждом конкретном случае перечень документов может меняться в зависимости от:

  • объема наследственного имущества;
  • наличия движимого или недвижимого имущества.

Поэтому лучше заранее согласовать список документов с нотариусом, который ведет конкретное наследственное дело.

Основные документы:

  • документы, подтверждающие право собственности наследодателя на имущество и свидетельство о смерти;
  • документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении, решение суда и др.);
  • документы, подтверждающие очередность наследования или завещание в пользу наследника.

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