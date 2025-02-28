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Как облагаются доходы украинцев за рубежом

22:19, 28 февраля 2025
В ГНС пояснили, что если уплатили налоги за границей, то в Украине повторно не придется платить налог на доходы.
Как облагаются доходы украинцев за рубежом
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Налоговая служба в Одесской области разъясняет детали налогообложения доходов украинцев за границей.

Любой доход, полученный за пределами Украины, подлежит налогообложению в Украине. Он облагается по следующим ставкам:

  • 18 % – налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
  • 1,5 % – военный сбор (но только для доходов, полученных до 1 января 2025 года).

Если доход был получен в иностранной валюте, сумма пересчитывается в гривну по официальному курсу НБУ на день начисления дохода.

Как избежать двойного налогообложения?

Если вы уже уплатили налоги за границей, в Украине повторно платить налог на доходы не нужно. Однако важно, чтобы между этой страной и Украиной было заключено соглашение об избежании двойного налогообложения.

Что нужно сделать?

Получить справку из налоговой службы иностранного государства о выплаченных налогах.

Легализовать ее в стране, где налоги были уплачены (например, через консульство или органы, уполномоченные на легализацию таких документов).При этом сумма налога, уплаченного за пределами Украины, засчитывается в размере, не превышающем сумму налога, подлежащего уплате в Украине.

То есть:

  • если за границей вы уплатили налог в размере 100 тыс. грн, а в Украине рассчитана сумма налога 80 тыс. грн, налог в Украине не уплачивается;
  • если же вы уплатили за границей 80 тыс. грн, а в Украине должны заплатить 100 тыс. грн, то вам необходимо доплатить разницу – 20 тыс. грн.

Что делать, если нет документов о выплате налогов?

Вам нужно подать заявление в украинскую налоговую по месту регистрации и перенести срок подачи декларации до 31 декабря.

Декларирование благотворительной помощи

Если в связи с российской агрессией вы получили временную защиту за границей, то:

  • не нужно подавать декларацию и платить налоги, если вы получали денежную или гуманитарную помощь от иностранных правительств или благотворительных фондов;
  • нужно подавать декларацию, если у вас были другие доходы (например, зарплата или доход от фриланса), даже если вы также получали благотворительную помощь.

Как подать декларацию, находясь за границей?

  • По почте – отправьте документы с описью вложения не позднее чем за 5 дней до конечного срока подачи.
  • По электронной почте – через систему электронного документооборота Украины.

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налоговая

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