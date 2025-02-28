Как облагаются доходы украинцев за рубежом

Налоговая служба в Одесской области разъясняет детали налогообложения доходов украинцев за границей.
Любой доход, полученный за пределами Украины, подлежит налогообложению в Украине. Он облагается по следующим ставкам:
Если доход был получен в иностранной валюте, сумма пересчитывается в гривну по официальному курсу НБУ на день начисления дохода.
Как избежать двойного налогообложения?
Если вы уже уплатили налоги за границей, в Украине повторно платить налог на доходы не нужно. Однако важно, чтобы между этой страной и Украиной было заключено соглашение об избежании двойного налогообложения.
Что нужно сделать?
Получить справку из налоговой службы иностранного государства о выплаченных налогах.
Легализовать ее в стране, где налоги были уплачены (например, через консульство или органы, уполномоченные на легализацию таких документов).При этом сумма налога, уплаченного за пределами Украины, засчитывается в размере, не превышающем сумму налога, подлежащего уплате в Украине.
То есть:
Что делать, если нет документов о выплате налогов?
Вам нужно подать заявление в украинскую налоговую по месту регистрации и перенести срок подачи декларации до 31 декабря.
Декларирование благотворительной помощи
Если в связи с российской агрессией вы получили временную защиту за границей, то:
Как подать декларацию, находясь за границей?
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