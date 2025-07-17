ВС разъяснил, как супругам делить деньги, кредиты и наличные после развода: позиция Большой Палаты

Верховный Суд рассказал об основных подходах к разделу денежных средств супругами.

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Судья Большой Палаты Верховного Суда Ольга Ступак во время онлайн-мероприятия рассказала о ключевых подходах к разделу денежных средств между супругами после развода или прекращения совместного проживания. Она поделилась судебной практикой и подчеркнула: важно учитывать, существовало ли имущество на момент расторжения брака и не было ли оно отчуждено без согласия второго из супругов — особенно если это было не в интересах семьи.

Судья привела показательный пример из судебной практики: когда муж, находясь в браке, продал автомобиль без согласия жены, а позже во время раздела имущества утверждал, что передал вырученные средства ей. Верховный Суд отметил, что доказывать факт передачи денег должна сторона, которая на этом настаивает, в данном случае — именно муж.

Еще один важный тезис выступления касался равенства правового режима имущества как супругов, так и лиц, которые проживали одной семьей без регистрации брака. Для последних важно дополнительно доказать факт совместного проживания и приобретения спорного имущества в этот период. При этом презюмируется, что как приобретение, так и расходование средств в период совместного проживания осуществляется в интересах семьи. Поэтому именно сторона, которая это отрицает, должна доказывать обратное (постановление КГС ВС от 6 марта 2024 года по делу № 209/1815/22).

Судья также обратила внимание на особенности раздела денежных средств. По общему правилу, если стороны не достигли соглашения, суд стремится осуществить раздел каждого вида имущества отдельно: недвижимость, движимое имущество, а денежные средства, как правило, используются для балансирования общей стоимости имущества. Практика свидетельствует, что ситуация, когда одному из супругов передаются только деньги, а другому — только имущество, маловероятна без согласия сторон.

Отдельно Ольга Ступак остановилась на вопросах раздела банковских вкладов и средств на счетах. Здесь судебная практика относительно проста: определяются дата открытия счета, происхождение средств и остаток на момент закрытия. Важно учитывать, были ли средства личными или являются объектом совместной собственности. Примеры из практики свидетельствуют, что суды тщательно исследуют источник поступлений, чтобы определить их правовой режим (постановление КГС ВС от 20 октября 2021 года по делу № 565/1362/19).

Особое внимание судья уделила вопросу расходования наличных средств, отметив, что декларирование наличности госслужащими или другими субъектами декларирования может служить доказательством их существования и времени совместного проживания (постановление КГС ВС от 10 апреля 2024 года по делу № 753/1159/21).

Самым сложным аспектом, по словам Ольги Ступак, является вопрос раздела долговых обязательств. Она отметила, что судебная практика критически относится к договорам займа, которые внезапно «появляются» во время судебного рассмотрения и ранее не были задекларированы. Вместе с тем совместные долги, если они действительно возникли во время брака и в интересах семьи, подлежат разделу. Однако раздел долгов на будущее (например, по кредитам, срок уплаты которых еще не наступил) является сложным и несет риски для сторон, в частности в связи с возможными штрафными санкциями в случае недобросовестного исполнения кредитного договора (постановление ВП ВС от 30 июня 2020 года по делу № 638/18231/15-ц, постановление КГС ВС от 15 мая 2024 года по делу № 758/5172/20).

Судья подчеркнула, что каждое дело должно рассматриваться индивидуально с учетом всех обстоятельств.

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