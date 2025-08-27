Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Совместное проживание без брака не исключает права быть признанным потерпевшим в уголовном производстве: обзор практики Верховного Суда

19:09, 27 августа 2025
Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики КУС ВС за июль 2025 года.
Совместное проживание без брака не исключает права быть признанным потерпевшим в уголовном производстве: обзор практики Верховного Суда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд представил обзор судебной практики КУС ВС за июль 2025 года, в котором отражены важные правовые позиции по уголовному и уголовно-процессуальному праву.

В области уголовного права акцентировано, что:

– при назначении наказания по новому приговору суд не может применить положения ст. 71 УК Украины, если лицо было освобождено от отбывания наказания по предыдущему приговору в связи с устранением законом наказуемости деяния, за которое оно было осуждено;

– если действия лица, оплачивавшего товар в различных магазинах и аптеках банковской картой потерпевшего, были направлены единым умыслом на совершение кражи, то стоимость похищенного определяется общей суммой причинённого материального ущерба, даже если в каждом из эпизодов сумма не превышала нижнюю границу для привлечения к уголовной ответственности по ст. 185 УК Украины;

– квартира, предназначенная для постоянного или временного проживания, но в конкретный период времени непригодная для этого из-за отсутствия соответствующей внутренней отделки и ремонта, соответствует всем признакам жилого помещения как предмета преступления, предусмотренного ст. 162 УК Украины.

В сфере уголовно-процессуального права указано, что:

– лицо, которое совместно проживало, но не состояло в браке с лицом, погибшим в ДТП, имеет право на признание её потерпевшей в уголовном производстве в соответствии со статьями 3, 55 УПК Украины;

– протоколы осмотра интернет‑страниц и телеграм‑каналов, а также приложения к этим протоколам, в которых с помощью функций скриншота, печати и записи на технические носители зафиксировано содержимое информации, подтверждающей существование обстоятельств, подлежащих доказыванию, являются допустимыми доказательствами;

– если апелляционную жалобу подаёт прокурор, который на момент её подачи входил в состав группы прокуроров, то он имеет право подавать такую жалобу независимо от того, участвовал ли он в рассмотрении дела в суде первой инстанции и входил ли в состав группы прокуроров на этапе досудебного расследования.

В обзоре также отражены другие, не менее актуальные правовые позиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика КУС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Членам Высшего совета правосудия и родственникам членов ВККС предлагают умерить свою активность в борьбе за судейское кресло — внесен законопроект

Авторы законопроекта отмечают, что активное и успешное участие в конкурсах на должности судей членов Высшего совета правосудия, родственников членов ВСП и ВККС, их помощников вызывает некоторые сомнения в беспристрастности и прозрачности процедур.

Отбор на должности судей местных общих судов – тестирование на знание норм права успешно сдали 4 489 кандидатов

Следующий этап – тестирование когнитивных способностей в сентябре.

За неподчинение приказу военнослужащий получит от 5 до 10 лет тюрьмы без возможности суда смягчить наказание — Комитет рекомендовал принять законопроект за основу

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять за основу законопроект, согласно которому военнослужащих предлагается наказывать лишением свободы от 5 до 10 лет за неподчинение — без возможности для суда назначить более мягкое наказание или испытательный срок.

Депутат местного совета, которая одновременно является учителем или врачом, сможет выехать за границу, а секретарь совета — нет: разъяснение МВД

Если депутат местного совета получает зарплату из местного бюджета как должностное лицо, то она сможет выехать только в служебную командировку, — Игорь Клименко.

«Статья 130 или едем в ТЦК» – суд признал незаконными действия полицейских, которые придирались к владельцу сломавшегося в дороге автомобиля

Суд установил, что гражданин признал свою вину в употреблении алкоголя за рулем под давлением полицейских.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області