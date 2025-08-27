Совместное проживание без брака не исключает права быть признанным потерпевшим в уголовном производстве: обзор практики Верховного Суда

Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики КУС ВС за июль 2025 года.

Верховный Суд представил обзор судебной практики КУС ВС за июль 2025 года, в котором отражены важные правовые позиции по уголовному и уголовно-процессуальному праву.

В области уголовного права акцентировано, что:

– при назначении наказания по новому приговору суд не может применить положения ст. 71 УК Украины, если лицо было освобождено от отбывания наказания по предыдущему приговору в связи с устранением законом наказуемости деяния, за которое оно было осуждено;

– если действия лица, оплачивавшего товар в различных магазинах и аптеках банковской картой потерпевшего, были направлены единым умыслом на совершение кражи, то стоимость похищенного определяется общей суммой причинённого материального ущерба, даже если в каждом из эпизодов сумма не превышала нижнюю границу для привлечения к уголовной ответственности по ст. 185 УК Украины;

– квартира, предназначенная для постоянного или временного проживания, но в конкретный период времени непригодная для этого из-за отсутствия соответствующей внутренней отделки и ремонта, соответствует всем признакам жилого помещения как предмета преступления, предусмотренного ст. 162 УК Украины.

В сфере уголовно-процессуального права указано, что:

– лицо, которое совместно проживало, но не состояло в браке с лицом, погибшим в ДТП, имеет право на признание её потерпевшей в уголовном производстве в соответствии со статьями 3, 55 УПК Украины;

– протоколы осмотра интернет‑страниц и телеграм‑каналов, а также приложения к этим протоколам, в которых с помощью функций скриншота, печати и записи на технические носители зафиксировано содержимое информации, подтверждающей существование обстоятельств, подлежащих доказыванию, являются допустимыми доказательствами;

– если апелляционную жалобу подаёт прокурор, который на момент её подачи входил в состав группы прокуроров, то он имеет право подавать такую жалобу независимо от того, участвовал ли он в рассмотрении дела в суде первой инстанции и входил ли в состав группы прокуроров на этапе досудебного расследования.

В обзоре также отражены другие, не менее актуальные правовые позиции.

