Спільне проживання без шлюбу не виключає права бути визнаним потерпілим у кримінальному провадженні: огляд практики Верховного Суду

Верховний Суд опублікував огляд судової практики ККС ВС за липень 2025 року.

Верховний Суд представив огляд судової практики ККС ВС за липень 2025 року, в якому відображено важливі правові позиції з кримінального та кримінального процесуального права.

У сфері кримінального права акцентовано, що:

– при призначенні покарання за новим вироком суд не може застосувати правила ст. 71 КК України, якщо особу було звільнено від відбування покарання за попереднім вироком у зв’язку з усуненням законом караності діяння, за яке вона була засуджена;

– якщо дії особи, яка розраховувалася за товар у різних магазинах та аптеках банківською карткою, що належить потерпілому, охоплювалися єдиним умислом на вчинення крадіжки, то вартість викраденого майна визначається загальною сумою завданої матеріальної шкоди, навіть якщо в жодному з інкримінованих епізодів сума викраденого майна не перевищувала нижньої межі, необхідної для притягнення до кримінальної відповідальності за ст. 185 КК України;

– квартира, призначена для постійного або тимчасового проживання, проте в конкретний проміжок часу не придатна для цього через відсутність відповідного внутрішнього оздоблення та ремонту, відповідає всім ознакам житла як предмета кримінального правопорушення, визначеного ст. 162 КК України.

У сфері кримінального процесуального права вказано, що:

– особа, яка спільно проживала, але не перебувала в шлюбі з особою, що загинула в ДТП, має право на визнання її потерпілою у кримінальному провадженні відповідно до статей 3, 55 КПК України;

– протоколи оглядів інтернет-сторінок і телеграм-каналів та додатки до протоколів, у яких зафіксовано (за допомогою функцій скриншоту, друку й запису на технічні носії інформації) зміст відображеної на них інформації, що підтверджує існування обставин, які підлягають доказуванню, є допустимими доказами;

– якщо апеляційну скаргу подав прокурор, який включений до складу групи прокурорів на момент її подання, то він має право на подання такої скарги незалежно від того, чи брав участь у судовому розгляді в суді першої інстанції та чи був включений до складу групи прокурорів на етапі досудового розслідування.

В огляді висвітлено також інші, не менш актуальні правові позиції.

