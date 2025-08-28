Таксист в Николаеве ударил ножом прохожего, за что получил 5 лет тюрьмы

В Николаеве таксиста приговорили к 5 годам лишения свободы за безосновательное нападение с ножом на 53-летнего мужчину.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центральный районный суд города Николаева вынес приговор 36-летнему водителю такси, который безосновательно нанес ножевое ранение 53-летнему мужчине, причинив ему тяжкие телесные повреждения. Обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы и обязано возместить расходы на экспертизы. Об этом сообщил Центральный районный суд г. Николаева.

Суть дела

Инцидент произошел 20 мая 2025 года около 14:40 на улице Спасской в Николаеве. Обвиняемый, водитель одной из служб такси, вышел из ресторана и заметил возле своего автомобиля «Audi» неизвестного мужчину, который ударил ногой по колесу машины. В ответ таксист достал из кармана нож и нанес удар в область брюшной полости потерпевшего. Ранение оказалось проникающим, со сквозным повреждением внутренних органов и внутрибрюшным кровотечением, что квалифицируется как тяжкое телесное повреждение. Судебное разбирательство проходило под председательством судьи Светланы Скрипченко.

Позиции сторон

Обвиняемый во время допроса объяснил, что в тот день должен был встретиться в кафе с бывшей женой. Опасаясь, что она может прийти с новым партнером, он взял с собой нож. Жена не появилась, и, выйдя из ресторана, он увидел неизвестного, который ударил по колесу его автомобиля. Не поняв мотивов этого поступка, обвиняемый подошел к мужчине, нанес ему удар ножом в живот, после чего сел в машину и уехал домой. В суде он выразил раскаяние, заверил, что сделал выводы, и просил не лишать его свободы.

Потерпевший, 53-летний местный житель, рассказал, что в тот день приехал домой, но проезд к дому был заблокирован автомобилем обвиняемого. Поскольку водителя или пассажиров в машине не было, он ударил по колесу, надеясь включить сигнализацию. Сигнализация не сработала, и он остался ждать возле автомобиля. Внезапно к нему подошел мужчина, без слов нанес удар ножом в живот, сел в машину и уехал. Потерпевший почувствовал сильную боль, упал на землю, а прохожие вызвали скорую помощь.

Что решил суд

Изучив материалы дела и учитывая личность обвиняемого, Центральный районный суд города Николаева признал его виновным в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Кроме того, обвиняемый обязан возместить расходы на проведение судебных экспертиз в размере почти 50 тысяч гривен. Приговор является окончательным, но может быть обжалован в апелляционном порядке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.