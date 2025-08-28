Таксист у Миколаєві вдарив ножем перехожого, за що отримав 5 років в’язниці

У Миколаєві таксиста засудили до 5 років ув’язнення за безпідставний ножовий напад на 53-річного чоловіка.

Центральний районний суд міста Миколаєва виніс вирок 36-річному водію таксі, який безпідставно завдав ножового поранення 53-річному чоловіку, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження. Обвинуваченого визнано винним за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі та зобов’язано відшкодувати витрати на експертизи. Про це повідомила Центрального районного суду м. Миколаєва.

Суть справи

Подія сталася 20 травня 2025 року близько 14:40 на вулиці Спаській у Миколаєві. Обвинувачений, водій однієї зі служб таксі, вийшов із ресторану і помітив біля свого автомобіля «Audi» невідомого чоловіка, який вдарив ногою по колесу машини. У відповідь таксист дістав із кишені ніж і завдав удару в область черевної порожнини потерпілого. Поранення виявилося проникаючим, із наскрізним ушкодженням внутрішніх органів і внутрішньочеревинною кровотечею, що кваліфікується як тяжке тілесне ушкодження. Судовий розгляд відбувався під головуванням судді Світлани Скрипченко.

Позиції сторін

Обвинувачений під час допиту пояснив, що того дня мав зустрітися в кафе з колишньою дружиною. Побоюючись, що вона може прийти з новим партнером, він узяв із собою ніж. Дружина не з’явилася, і, вийшовши з ресторану, він побачив невідомого, який вдарив по колесу його автомобіля. Не зрозумівши мотивів цього вчинку, обвинувачений підійшов до чоловіка, завдав йому удар ножем у живіт, після чого сів у машину і поїхав додому. У суді він висловив каяття, запевнив, що зробив висновки, і просив не позбавляти його волі.

Потерпілий, 53-річний місцевий житель, розповів, що того дня приїхав додому, але проїзд до будинку був заблокований автомобілем обвинуваченого. Оскільки водія чи пасажирів у машині не було, він вдарив по колесу, сподіваючись увімкнути сигналізацію. Сигналізація не спрацювала, і він залишився чекати біля автомобіля. Раптово до нього підійшов чоловік, без жодних слів завдав удару ножем у живіт, сів у машину і поїхав. Потерпілий відчув сильний біль, упав на землю, а перехожі викликали швидку допомогу.

Що вирішив суд

Дослідивши матеріали справи та врахувавши особу обвинуваченого, Центральний районний суд міста Миколаєва визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років. Крім того, обвинуваченого зобов’язано відшкодувати витрати на проведення судових експертиз у розмірі майже 50 тисяч гривень. Вирок є остаточним, але може бути оскаржений в апеляційному порядку.

