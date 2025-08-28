Практика судів
Таксист у Миколаєві вдарив ножем перехожого, за що отримав 5 років в’язниці

20:27, 28 серпня 2025
У Миколаєві таксиста засудили до 5 років ув’язнення за безпідставний ножовий напад на 53-річного чоловіка.
Центральний районний суд міста Миколаєва виніс вирок 36-річному водію таксі, який безпідставно завдав ножового поранення 53-річному чоловіку, спричинивши йому тяжкі тілесні ушкодження. Обвинуваченого визнано винним за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі та зобов’язано відшкодувати витрати на експертизи. Про це повідомила Центрального районного суду м. Миколаєва.

Суть справи

Подія сталася 20 травня 2025 року близько 14:40 на вулиці Спаській у Миколаєві. Обвинувачений, водій однієї зі служб таксі, вийшов із ресторану і помітив біля свого автомобіля «Audi» невідомого чоловіка, який вдарив ногою по колесу машини. У відповідь таксист дістав із кишені ніж і завдав удару в область черевної порожнини потерпілого. Поранення виявилося проникаючим, із наскрізним ушкодженням внутрішніх органів і внутрішньочеревинною кровотечею, що кваліфікується як тяжке тілесне ушкодження. Судовий розгляд відбувався під головуванням судді Світлани Скрипченко.

Позиції сторін

Обвинувачений під час допиту пояснив, що того дня мав зустрітися в кафе з колишньою дружиною. Побоюючись, що вона може прийти з новим партнером, він узяв із собою ніж. Дружина не з’явилася, і, вийшовши з ресторану, він побачив невідомого, який вдарив по колесу його автомобіля. Не зрозумівши мотивів цього вчинку, обвинувачений підійшов до чоловіка, завдав йому удар ножем у живіт, після чого сів у машину і поїхав додому. У суді він висловив каяття, запевнив, що зробив висновки, і просив не позбавляти його волі.

Потерпілий, 53-річний місцевий житель, розповів, що того дня приїхав додому, але проїзд до будинку був заблокований автомобілем обвинуваченого. Оскільки водія чи пасажирів у машині не було, він вдарив по колесу, сподіваючись увімкнути сигналізацію. Сигналізація не спрацювала, і він залишився чекати біля автомобіля. Раптово до нього підійшов чоловік, без жодних слів завдав удару ножем у живіт, сів у машину і поїхав. Потерпілий відчув сильний біль, упав на землю, а перехожі викликали швидку допомогу.

Що вирішив суд

Дослідивши матеріали справи та врахувавши особу обвинуваченого, Центральний районний суд міста Миколаєва визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років. Крім того, обвинуваченого зобов’язано відшкодувати витрати на проведення судових експертиз у розмірі майже 50 тисяч гривень. Вирок є остаточним, але може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Конкурсна комісія буде проводити співбесіди з кандидатами, а призначати переможця конкурсу на посаду буде ВККС.

Цивільних осіб за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовця чи його близьких родичів, зможуть покарати обмеженням волі

Крім того, за погрозу військовослужбовцю чи його близьким родичам насильством або знищенням майна цивільних осіб пропонується карати обмеженням волі або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років – комітет рекомендував законопроект.

Мін’юст передасть неофіційний переклад Конвенції Ради Європи про захист професії адвоката до МЗС для його затвердження

Згідно з Конвенцією, держави повинні забезпечити адвокатам можливість виконувати свої професійні обов’язки, не піддаючись ніяким фізичним нападам, загрозам, переслідуванням або залякуванням, а також ніяким неправомірним перешкодам або втручанням.

Комітет розгляне законопроект про надання помічникам суддів та секретарям судових засідань доступу до даних Демографічного реєстру

Помічник судді і секретар судового засідання зможуть направляти запити та отримувати дані Демографічного реєстру, інших реєстрів та банків даних.

Копіювання у вироку формулювань обвинувального акту ще не свідчить про порушення судом КПК – Верховний Суд

У скарзі до Верховного Суду захисник вказав, що суд у вироку не виклав формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, а обмежився викладом обвинувачення, пред’явленого органом досудового розслідування.

