Суд отменил решение о назначении военнослужащего опекуном недееспособного дяди — детали дела

Суд отметил, что действующий военнослужащий может быть опекуном недееспособного лица только в случае увольнения с военной службы.

Фото: freepik.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу воинской части и отменил решение местного суда о назначении опекуном недееспособного мужчины его племянника, который сейчас проходит военную службу.

Коллегия судей по делу № 678/441/24 (производство № 22-ц/820/1711/25) указала, что действующий военнослужащий может быть опекуном недееспособного лица только в случае увольнения с военной службы.

С просьбой признать мужчину недееспособным и назначить ему опекуна в суд обратилась жительница области. Она объяснила, что ее муж имеет инвалидность с детства из-за поражения опорно-двигательного аппарата и, по заключению эксперта, страдает психическими заболеваниями. Поэтому, считает она, есть основания признать его недееспособным.

Женщина просила назначить опекуном племянника мужа, который проживает вместе с ними. Аргументировала это тем, что других претендентов нет: сама она имеет инвалидность и нуждается в постороннем уходе, а сын еще малолетний. Опекунский совет при исполкоме поселкового совета также поддержал кандидатуру племянника.

Летичевский районный суд Хмельницкой области удовлетворил заявление: признал мужа заявительницы недееспособным, установил над ним опеку и назначил его племянника опекуном.

Воинская часть, где служит назначенный опекун, обжаловала это решение. Представитель в/ч пояснил, что офицер не имеет возможности постоянно проживать с дядей и осуществлять уход, ведь его фактическое место нахождения определяется местом прохождения службы.

Кроме того, по словам апеллянта, заявление о назначении военного опекуном могло быть подано с целью создать условия для его увольнения со службы.

Апелляционный суд пришел к выводу о обоснованности доводов апелляционной жалобы.

«С учетом обстоятельства прохождения [племянником] военной службы и непосредственного выполнения им обязанностей по месту несения службы, реализация права быть опекуном недееспособного дяди возможна только при условии увольнения с военной службы», – отметил апелляционный суд.

В итоге он отменил решение суда первой инстанции в части назначения опекуна и оставил без удовлетворения представление органа опеки и попечительства исполкома поселкового совета о назначении военнослужащего опекуном.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.