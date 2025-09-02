Суд скасував рішення про призначення військовослужбовця опікуном недієздатного дядька — деталі справи

Суд зазначив, що діючий військовослужбовець може бути опікуном недієздатної особи лише у разі звільнення з військової служби.

Хмельницький апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу військової частини та скасував рішення місцевого суду про призначення опікуном недієздатного чоловіка його племінника, який нині проходить військову службу.

Колегія суддів у справі № 678/441/24 (провадження № 22-ц/820/1711/25) зазначила, що діючий військовослужбовець може бути опікуном недієздатної особи лише у разі звільнення з військової служби.

З проханням визнати чоловіка недієздатним та призначити йому опікуна до суду звернулася жителька області. Вона пояснила, що її чоловік має інвалідність з дитинства через ураження опорно-рухового апарату та, за висновком експерта, страждає психічними захворюваннями. Тож, вважає, є підстави визнати його недієздатним.

Жінка просила призначити опікуном племінника чоловіка, який проживає разом із ними. Аргументувала тим, що інших претендентів немає: сама вона має інвалідність і потребує стороннього догляду, а син ще малолітній. Опікунська рада при виконавчому комітеті селищної ради також підтримала кандидатуру племінника.

Летичівський районний суд Хмельницької області задовольнив заяву: визнав чоловіка заявниці недієздатним, встановив над ним опіку та призначив його племінника опікуном.

Військова частина, де служить призначений опікун, оскаржила це рішення. Представник в/ч пояснив, що офіцер не має можливості постійно проживати з дядьком та здійснювати догляд, адже його фактичне місце перебування визначене місцем проходження служби.

Крім того, за словами апелянта, заява про призначення військового опікуном могла бути подана з метою створення умов для його звільнення зі служби.

Апеляційний суд дійшов висновку про слушність доводів апеляційної скарги.

«З урахуванням обставини проходження [племінником] військової служби та безпосереднього виконання ним обов`язків за місцем несення служби, реалізація права бути опікуном недієздатного дядька можлива лише за умови звільнення з військової служби», – зауважив апеляційний суд.

Відтак скасував рішення суду першої інстанції в частині призначення опікуна й залишив без задоволення подання органу опіки та піклування виконкому селищної ради про призначення опікуном військовослужбовця.

