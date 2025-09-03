Верховный Суд подтвердил: земли обороны — только в государственной собственности

Спорные участки в Харьковской области обязали вернуть государству.

Верховный Суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Харьковской области и апелляционной инстанции о возвращении земельных участков в пределах приграничной полосы государству.

Как указал Восточный апелляционный хозяйственный суд, земельные участки в пределах приграничной полосы, которая установлена вдоль государственной границы Украины, относятся к землям обороны, которые могут находиться только в государственной собственности и не подлежат передаче в коммунальную или частную собственность. Речь идет о деле №922/885/24, инициированном Дергачевской окружной прокуратурой Харьковской области в интересах государства. Суд признал недействительным договор аренды, отменил государственную регистрацию спорных земельных участков и обязал вернуть их в государственную собственность.

Детали дела

Постановлением Восточного апелляционного хозяйственного суда от 16.01.2025 оставлено без изменений решение Хозяйственного суда Харьковской области от 9.09.2024 по делу №922/885/24, которым были удовлетворены исковые требования руководителя Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области в интересах государства в лице Харьковской областной государственной (военной) администрации к Главному управлению Госгеокадастра в Харьковской области, Дергачевскому городскому совету, Фермерскому хозяйству «Зори Дергачевщины» об устранении препятствий государству в пользовании и распоряжении землями обороны путем признания недействительным договора аренды, отмены государственной регистрации земельных участков и обязательства вернуть земельные участки.

Апелляционный хозяйственный суд, в частности, согласился с выводом местного хозяйственного суда о том, что поскольку прокурор надлежащим образом доказал, что спорные земельные участки расположены в пределах приграничной полосы Государственной границы Украины с РФ, являются землями обороны и в соответствии с требованиями законодательства должны использоваться для целей, связанных с защитой государства, обоснованными являются его доводы о том, что ГУ Госгеокадастра в Харьковской области не имело права распоряжаться ими путем передачи в коммунальную собственность Дергачевского горсовета или аренды для ведения фермерского хозяйства.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда постановлением от 27.08.2025 поддержал правовую позицию судов первой и апелляционной инстанции, отметив, что именно областная государственная администрация в соответствии с возложенными на нее задачами распоряжается землями обороны, которые находятся исключительно в государственной собственности, и государство как собственник земель обороны делегировало областной военной администрации полномочия по осуществлению права собственности от ее (государства) имени, в ее интересах, исключительно способом и в пределах полномочий, определенных законом.

