Верховний Суд підтвердив: землі оборони — лише у державній власності

12:56, 3 вересня 2025
Спірні ділянки на Харківщині зобов’язали повернути державі.
Верховний Суд підтвердив: землі оборони — лише у державній власності
Верховний Суд залишив у силі рішення Господарського суду Харківської області та апеляційної інстанції щодо повернення земельних ділянок у межах прикордонної смуги державі.

Як вказав Східний апеляційний господарський суд, земельні ділянки у межах прикордонної смуги, яка встановлена вздовж державного кордону України відносяться до земель оборони, які можуть перебувати лише у державній власності та не підлягають передачі до комунальної чи приватної власності. Йдеться про справу №922/885/24, яку ініціювала Дергачівська окружна прокуратура Харківської області в інтересах держави. Суд визнав недійсним договір оренди, скасував державну реєстрацію спірних земельних ділянок і зобов’язав повернути їх у державну власність.

Деталі справи

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 16.01.2025 залишено без змін рішення Господарського суд Харківської області від 9.09.2024 у справі № 922/885/24, яким задоволено позовні вимоги керівника Дергачівської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави в особі Харківської обласної державної (військової) адміністрації до Головного управління Держгеокадастру у Харківській області, Дергачівської міської ради, Фермерського господарства «Зорі Дергачівщини» про усунення перешкод державі у користуванні та розпорядженні землями оборони шляхом визнання недійсним договору оренди, скасування державної реєстрації земельних ділянок та зобов`язання повернути земельні ділянки.

Апеляційний господарський суд, зокрема, погодився з висновком місцевого господарського суду про те, що оскільки прокурор належним чином довів, що спірні земельні ділянки розташовані в межах прикордонної смуги Державного кордону України з РФ, є землями оборони і відповідно до вимог законодавства мають використовуватися для цілей, пов`язаних із захистом держави, підставними є його доводи про те, що ГУ Держгеокадастру у Харківській області не мало права розпоряджатися ними, шляхом передачі у комунальну власність Дергачівської міськради чи оренду для ведення фермерського господарства.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду постановою від 27.08.2025 підтримав правову позицію судів першої та апеляційної інстанції, зазначивши, що саме обласна державна адміністрація згідно з покладеними на неї завданнями розпоряджається землями оборони, які перебувають виключно у державній власності і держава як власник земель оборони делегувала обласні військовій адміністрації повноваження щодо здійснення права власності від її (держави) імені, в її інтересах, виключно у спосіб та у межах повноважень, визначених законом.

