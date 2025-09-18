Практика судов
  1. Судебная практика
  2. / В Украине

В Киевской области женщину лишили родительских прав на сына за ее бездействие — подробности

17:32, 18 сентября 2025
Парень выиграл дело против матери, не участвовавшей в его жизни.
В Киевской области женщину лишили родительских прав на сына за ее бездействие — подробности
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Мироновский районный суд Киевской области обратился с иском 16-летний подросток с просьбой лишить его мать родительских прав. Такой шаг он сделал в связи с тем, что женщина длительное время самоустранилась от выполнения своих обязанностей по воспитанию, содержанию и заботе о ребёнке. Об этом сообщили в суде.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что мать сознательно игнорировала потребности сына — не заботилась о его здоровье, физическом развитии, духовном и моральном становлении. Она не проявляла интереса к жизни ребёнка и не принимала участия в его воспитании.

Суд считает, что такое поведение матери является виновным по отношению к ребёнку. В материалах дела отсутствуют доказательства надлежащего выполнения ответчицей своих родительских обязанностей по отношению к ребёнку.

Учитывая указанные обстоятельства, суд признаёт поведение ответчицы уклонением от выполнения родительских обязанностей по воспитанию ребёнка, что, согласно п.2 ч.1 ст.164 СК Украины, является основанием для лишения её родительских прав.

Таким образом, оценив в совокупности представленные доказательства по делу, заключение органа опеки и попечительства, суд считает, что имеются правовые основания для лишения ответчицы родительских прав в отношении ребёнка, поэтому исковые требования подлежат удовлетворению.

Учитывая наилучшие интересы несовершеннолетнего и с целью защиты его прав, суд принял решение о лишении матери родительских прав.

Подробно ознакомиться с делом № 371/60/25 можно в Едином государственном реестре судебных решений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киевская область лишение родительских прав

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия не смог рассмотреть рекомендации победителей конкурса в апелляционные суды – что случилось

Похоже, в Высшем совете правосудия возник очередной внутренний конфликт, а член ВСП Сергей Бурлаков стал распорядителем «золотой акции».

Минюст ответил на заявление Нотариальной палаты об утечке данных о доверенностях и завещаниях во время теста системы е-нотариат

В Минюсте заявили, что нотариусы должны сохранять нотариальную тайну, даже если тестируют систему е-нотариат, но должны ли хранить эту тайну технические работники, разработчики и доноры – не объяснили.

Правительство предлагает пересмотреть механизм проведения перерасчета пенсий

Внесение этого законопроекта предусматривает программа действий Кабмина в контексте «обеспечения надлежащей защиты интересов государства в судах».

«Самая либеральная форма надзора» за законностью решений органов местного самоуправления – Виталий Безгин заявил о регистрации нового законопроекта

По словам Виталия Безгина, это будет «самая либеральная форма надзора за законностью решений органов местного самоуправления с четкими рамками, где решение принимает только суд».

ТЦК получили алгоритм действий по добровольному принятию на военную службу граждан старше 60 лет

Теперь граждане старше 60 лет могут обращаться в воинские части и ТЦК для оформления необходимых документов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді