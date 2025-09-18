В Киевской области женщину лишили родительских прав на сына за ее бездействие — подробности

Парень выиграл дело против матери, не участвовавшей в его жизни.

В Мироновский районный суд Киевской области обратился с иском 16-летний подросток с просьбой лишить его мать родительских прав. Такой шаг он сделал в связи с тем, что женщина длительное время самоустранилась от выполнения своих обязанностей по воспитанию, содержанию и заботе о ребёнке. Об этом сообщили в суде.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что мать сознательно игнорировала потребности сына — не заботилась о его здоровье, физическом развитии, духовном и моральном становлении. Она не проявляла интереса к жизни ребёнка и не принимала участия в его воспитании.

Суд считает, что такое поведение матери является виновным по отношению к ребёнку. В материалах дела отсутствуют доказательства надлежащего выполнения ответчицей своих родительских обязанностей по отношению к ребёнку.

Учитывая указанные обстоятельства, суд признаёт поведение ответчицы уклонением от выполнения родительских обязанностей по воспитанию ребёнка, что, согласно п.2 ч.1 ст.164 СК Украины, является основанием для лишения её родительских прав.

Таким образом, оценив в совокупности представленные доказательства по делу, заключение органа опеки и попечительства, суд считает, что имеются правовые основания для лишения ответчицы родительских прав в отношении ребёнка, поэтому исковые требования подлежат удовлетворению.

Учитывая наилучшие интересы несовершеннолетнего и с целью защиты его прав, суд принял решение о лишении матери родительских прав.

Подробно ознакомиться с делом № 371/60/25 можно в Едином государственном реестре судебных решений.

