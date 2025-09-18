Практика судів
На Київщині жінку позбавили батьківських прав на сина за її бездіяльність — подробиці

17:32, 18 вересня 2025
Хлопець виграв справу проти матері, яка не брала участі в його житті.
До Миронівського районного суду Київської області звернувся із позовом 16-річний підліток з проханням позбавити його матір батьківських прав. Такий крок він зробив у зв’язку з тим, що жінка тривалий час самоусунулася від виконання своїх обов’язків щодо виховання, утримання та піклування про дитину. Про це повідомили в суді.

У ході розгляду справи суд встановив, що матір свідомо ігнорувала потреби сина — не дбала про його здоров’я, фізичний розвиток, духовне і моральне становлення. Вона не виявляла зацікавленості в житті дитини і не брала участі в вихованні.

Суд вважає, що така поведінка матері є винною по відношенню до дитини. В матеріалах справи відсутні докази належного виконання відповідачкою своїх батьківських обов`язків по відношенню до дитини.

З огляду на наведені обставини, суд визнає поведінку відповідачки ухилянням від виконання батьківських обов`язків по вихованню дитини, що згідно з п.2 ч.1 ст.164 СК України, є підставою для позбавлення її батьківських прав.

Отже, оцінивши в сукупності надані докази по справі, висновок Органу опіки та піклування, суд вважає, що є правові підстави для позбавлення відповідача батьківських прав відносно дитини, тому позовні вимоги підлягають до задоволення.

З огляду на найкращі інтереси неповнолітнього та з метою захисту його прав, суд ухвалив рішення про позбавлення матері батьківських прав.

Детально ознайомитись зі справою № 371/60/25 можна у ЄДРСР. 

Київська область позбавлення батьківських прав

