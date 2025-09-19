Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики по замене стороны в исполнительном производстве

Верховный Суд обобщил судебную практику по замене стороны в исполнительном производстве на основе решений, вынесенных с 2018 по июнь 2025 года.

Верховный Суд представил обзор судебной практики относительно замены стороны в исполнительном производстве. В него вошли судебные решения, внесённые в ЕГРСР за период с 2018 года по июнь 2025 года.

Исполнительное производство — заключительная стадия судебного процесса, и именно от его эффективности зависит реальное исполнение судебных решений. Одним из важнейших вопросов, возникающих на этой стадии, является замена стороны в случае смерти физического лица, ликвидации или реорганизации юридического лица, замены кредитора или должника и тому подобное.

Правильное и своевременное решение этих вопросов обеспечивает непрерывность исполнительного производства, отсутствие необоснованных задержек в исполнении решений, а также защиту прав участников исполнительного производства.

В ходе своей деятельности Верховный Суд сформировал ключевые подходы относительно:

– замены стороны исполнительного производства, которое было завершено исполнителем, в частности в связи со смертью должника;

– замены стороны исполнительного производства в случае смерти ФЛП;

– замены первоначального должника в исполнительном производстве в случае создания нового юридического лица путём выделения из основного должника;

– замены должника в исполнительном производстве по делам о обращении взыскания на предмет ипотеки, право собственности на который перешло к другому лицу;– запрета замены взыскателя в

исполнительном производстве для юридических лиц, связанных с государством-агрессором, и другие случаи.

Отдельное внимание Верховный Суд уделил решению проблемных вопросов в различных видах правоотношений, в частности замене стороны исполнительного производства в случае смерти матери ребёнка, в пользу которого взысканы алименты на его содержание, или в случае смерти пенсионера, в пользу которого по решению суда были взысканы пенсионные выплаты, а также определению юрисдикции и процессуальных особенностей, связанных с заменой стороны в исполнительном производстве.

Все эти и другие правовые выводы систематизированы в дайджесте.

Дайджест содержит ключевые правовые позиции как Большой Палаты, так и кассационных судов ВС (КАС, ХСХ и ГСС), которые комплексно демонстрируют подходы к решению наиболее дискуссионных вопросов замены стороны в исполнительном производстве.

