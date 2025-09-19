Верховний Суд опублікував огляд судової практики щодо заміни сторони у виконавчому провадженні

Верховний Суд узагальнив судову практику щодо заміни сторони у виконавчому провадженні на основі рішень, винесених з 2018 до червня 2025 року.

Верховний Суд представив огляд судової практики стосовно заміни сторони у виконавчому провадженні. До нього увійшли судові рішення, внесені до ЄДРСР у період з 2018 року до червня 2025 року.

Виконавче провадження – завершальна стадія судового процесу, і саме від його ефективності залежить реальне виконання судових рішень. Одним із найважливіших питань, що виникають на цій стадії, є заміна сторони у випадках смерті фізичної особи, ліквідації чи реорганізації юридичної особи, заміни кредитора чи боржника тощо.

Правильне та своєчасне вирішення цих питань забезпечує безперервність виконавчого провадження, відсутність невиправданих затримок у виконанні рішень, а також захист прав учасників виконавчого провадження.

Впродовж своєї діяльності ВС сформував ключові підходи щодо:



– заміни сторони виконавчого провадження, яке було закінчене виконавцем, зокрема у зв’язку зі смертю боржника;

– заміни сторони виконавчого провадження в разі смерті ФОП;

– заміни первісного боржника у виконавчому провадженні в разі створення нової юридичної особи шляхом виділу з основного боржника;

– заміни божника у виконавчому провадженні у справах про звернення стягнення на предмет іпотеки, право власності на який перейшло до іншої особи;

– заборони заміни стягувача у виконавчому провадженні для юридичних осіб, пов'язаних із державою-агресором, тощо.

Окрему увагу ВС приділив вирішенню проблемних питань у різних видах правовідносин, зокрема щодо заміни сторони виконавчого провадження в разі смерті матері дитини, на користь якої стягнуто аліменти на утримання дитини, або ж у разі смерті пенсіонера, на користь якого судовим рішенням були стягнуті пенсійні виплати, а також визначенню юрисдикції та процесуальних особливостей, пов’язаних із заміною сторони виконавчого провадження. Усі ці та інші правові висновки систематизовано в дайджесті.

Дайджест містить ключові правові висновки як Великої Палати, так і касаційних судів ВС (КАС, КГС та КЦС), які комплексно демонструють підходи до вирішення найбільш дискусійних питань заміни сторони у виконавчому провадженні.

