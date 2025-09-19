Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Верховний Суд опублікував огляд судової практики щодо заміни сторони у виконавчому провадженні

13:44, 19 вересня 2025
Верховний Суд узагальнив судову практику щодо заміни сторони у виконавчому провадженні на основі рішень, винесених з 2018 до червня 2025 року.
Верховний Суд опублікував огляд судової практики щодо заміни сторони у виконавчому провадженні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд представив огляд судової практики стосовно заміни сторони у виконавчому провадженні. До нього увійшли судові рішення, внесені до ЄДРСР у період з 2018 року до червня 2025 року.

Виконавче провадження – завершальна стадія судового процесу, і саме від його ефективності залежить реальне виконання судових рішень. Одним із найважливіших питань, що виникають на цій стадії, є заміна сторони у випадках смерті фізичної особи, ліквідації чи реорганізації юридичної особи, заміни кредитора чи боржника тощо.

Правильне та своєчасне вирішення цих питань забезпечує безперервність виконавчого провадження, відсутність невиправданих затримок у виконанні рішень, а також захист прав учасників виконавчого провадження.

Впродовж своєї діяльності ВС сформував ключові підходи щодо:

– заміни сторони виконавчого провадження, яке було закінчене виконавцем, зокрема у зв’язку зі смертю боржника;

– заміни сторони виконавчого провадження в разі смерті ФОП;

– заміни первісного боржника у виконавчому провадженні в разі створення нової юридичної особи шляхом виділу з основного боржника;

– заміни божника у виконавчому провадженні у справах про звернення стягнення на предмет іпотеки, право власності на який перейшло до іншої особи;

– заборони заміни стягувача у виконавчому провадженні для юридичних осіб, пов'язаних із державою-агресором, тощо.

Окрему увагу ВС приділив вирішенню проблемних питань у різних видах правовідносин, зокрема щодо заміни сторони виконавчого провадження в разі смерті матері дитини, на користь якої стягнуто аліменти на утримання дитини, або ж у разі смерті пенсіонера, на користь якого судовим рішенням були стягнуті пенсійні виплати,  а також визначенню юрисдикції та процесуальних особливостей, пов’язаних із заміною сторони виконавчого провадження. Усі ці та інші правові висновки систематизовано в дайджесті.

Дайджест містить ключові правові висновки як Великої Палати, так і касаційних судів ВС (КАС, КГС та КЦС), які комплексно демонструють підходи до вирішення найбільш дискусійних питань заміни сторони у виконавчому провадженні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Загальна сума позовних вимог іноземних суб’єктів до держави України становить щонайменше 600 млрд грн – Мінфін

Мінфін назвав фіскальним ризиком справи проти України у закордонних юрисдикційних органах.

У НАЗК вирішили проілюструвати котиками різницю між лобістами та корупціонерами

Агентство з питань запобігання корупції підкреслило, шо лобіювання – це не «легалізована корупція», а «суспільно корисна діяльність».

КДКП затвердила графік складання практичного завдання кандидатами на посаду прокурора окружної прокуратури

До третього етапу добору допустили 701 кандидата.

Конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати – призначено перший іспит

1 жовтня кандидати на посади суддів Антикорупційного суду виконають тестування з історії української державності.

Копіювання інформації зі Спадкового реєстру і Реєстру довіреностей до тестового середовища системи е-нотаріату містить ознаки порушення нотаріальної таємниці — НПУ

У Нотаріальній палаті також звернули увагу, що на залучених до тестування е-нотаріату осіб не поширюється обов’язок дотримання нотаріальної таємниці.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду