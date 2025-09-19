КГС ВС разъяснил, как исчисляется срок для наложения дисциплинарного взыскания при длящихся нарушениях трудовых обязанностей

Истец заявил, что дисциплинарное взыскание является незаконным из-за нарушения сроков и порядка проведения проверки и наложения взыскания, отсутствия конкретного описания проступка и его тяжести, нормативного обоснования.

При длящихся нарушениях трудовой дисциплины, которые характеризуются непрерывностью совершения в течение определенного времени и не имеют четко обозначенных временных рамок, предусмотренный ч. 1 ст. 148 КЗоТ Украины месячный срок для наложения дисциплинарного взыскания исчисляется со дня выявления нарушения, которым считается день составления акта или другого документа, фиксирующего нарушение.

К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда по делу от 13 августа 2025 года № 392/404/22 (производство № 61-14430св24).

В рассматриваемом деле истец отметил, что работает на должности главного врача на основании контракта с районным советом. По распоряжению городского головы в период с 6 сентября по 21 октября 2021 года была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности больницы, результаты которой зафиксированы в справке от 28 декабря 2021 года. 27 января 2022 года городской голова издал распоряжение о наложении на главного врача дисциплинарного взыскания (выговора) за ненадлежащее выполнение обязанностей и временно приостановил выплату надбавки и премирования.

Истец считал дисциплинарное взыскание незаконным из-за нарушения сроков и порядка проведения проверки и наложения взыскания, отсутствия конкретного описания проступка и его тяжести, нормативного обоснования, а также игнорирования его объяснений относительно выводов проверки.

Суды удовлетворили иск, сделав вывод, что ответчик привлек истца к дисциплинарной ответственности после истечения одного месяца со дня выявления проступка и шести месяцев со дня совершения отдельных нарушений, нарушив требования ст. 148 КЗоТ Украины.

КГС ВС не согласился с выводами судов предыдущих инстанций.

Согласно ст. 148 КЗоТ Украины дисциплинарное взыскание применяется собственником или уполномоченным им органом непосредственно после выявления проступка, но не позднее одного месяца со дня его выявления, не считая времени освобождения работника от работы в связи с временной нетрудоспособностью или пребывания его в отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее шести месяцев со дня совершения проступка.

Коллегия судей указала, что дисциплинарное взыскание применено к истцу в пределах сроков для наложения дисциплинарного взыскания, поскольку днем выявления проступка является день, когда ответчику как работодателю стало известно об этом проступке и о лице, которое его совершило, и таким днем является день составления справки о результатах проверки — 28 декабря 2021 года. То есть наложение дисциплинарного взыскания произошло в месячный срок со дня выявления ответчиком проступка.

КГС ВС отметил, что большая часть совершенных истцом нарушений трудовых обязанностей являются длящимися нарушениями, которые окончательно зафиксированы в справке от 28 декабря 2021 года, а в отношении таких нарушений, как непроведение инвентаризации кредиторской задолженности по состоянию на 01 октября 2021 года, непредставление на утверждение органу управления штатных расписаний предприятия от 01 августа, 01 сентября 2021 года, шестимесячный срок для наложения дисциплинарного взыскания по состоянию на 27 января 2022 года не истек, а потому нет оснований для вывода, что ответчик нарушил предусмотренный ч. 2 ст. 148 КЗоТ Украины срок для привлечения к дисциплинарной ответственности.

С учетом изложенного КГС ВС отменил судебные решения и принял новое — об отказе в удовлетворении иска.

