КЦС ВС роз’яснив, як обчислюється строк для накладення дисциплінарного стягнення при триваючих порушеннях трудових обов'язків

17:45, 19 вересня 2025
Позивач заявив, що дисциплінарне стягнення є незаконним через порушення строків і порядку проведення перевірки й накладення стягнення, відсутність конкретного опису проступку та його тяжкості, нормативного обґрунтування.
При триваючих порушеннях трудової дисципліни, які характеризуються безперервністю вчинення протягом певного часу та не мають чітко окреслених часових меж, передбачений ч. 1 ст. 148 КЗпП України місячний строк для накладення дисциплінарного стягнення обчислюється з дня виявлення порушення, яким вважається день складення акта чи іншого документа, що фіксує порушення.

Такого висновку дійшов Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду у справі від 13 серпня 2025 року № 392/404/22 (провадження № 61-14430св24).

У справі, що переглядалася, позивач зазначив, що працює на посаді головного лікаря на підставі контракту з районною радою. За розпорядженням міського голови в період із 6 вересня до 21 жовтня 2021 року проведено перевірку фінансово-господарської діяльності лікарні, результати якої зафіксовані в довідці від 28 грудня 2021 року. 27 січня 2022 року міський голова видав розпорядження про накладення на головного лікаря дисциплінарного стягнення (догани) за неналежне виконання обов’язків і тимчасово призупинив виплату надбавки та преміювання.

Позивач вважав дисциплінарне стягнення незаконним через порушення строків і порядку проведення перевірки й накладення стягнення, відсутність конкретного опису проступку та його тяжкості, нормативного обґрунтування, а також ігнорування його пояснень щодо висновків перевірки.

Суди позов задовольнили, дійшовши висновку, що відповідач притягнув позивача до дисциплінарної відповідальності після спливу одного місяця з дня виявлення проступку та шести місяців з дня вчинення окремих порушень, порушивши вимоги ст. 148 КЗпП України.

КЦС ВС не погодився з висновками судів попередніх інстанцій.

Відповідно до ст. 148 КЗпП України дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

Колегія суддів зазначила, що дисциплінарне стягнення застосовано до позивача в межах строків для накладення дисциплінарного стягнення, оскільки днем виявлення проступку є день, коли відповідачу як роботодавцю стало відомо про цей проступок та про особу, яка його вчинила, і таким днем є день складення довідки про результати перевірки – 28 грудня 2021 року. Тобто накладення дисциплінарного стягнення відбулося в місячний строк з дня виявлення відповідачем проступку.

КЦС ВС зазначив, що більша частина вчинених позивачем порушень трудових обов’язків є триваючими порушеннями, які остаточно зафіксовані в довідці від 28 грудня 2021 року, а щодо таких порушень, як непроведення інвентаризації кредиторської заборгованості станом на 01 жовтня 2021 року, неподання на затвердження органу управління штатних розписів підприємства від 01 серпня, 01 вересня 2021 року, шестимісячний строк для накладення дисциплінарного стягнення станом на 27 січня 2022 року не сплив, а тому немає підстав для висновку, що відповідач порушив передбачений ч. 2 ст. 148 КЗпП України строк для притягнення до дисциплінарної відповідальності.

З огляду на викладене КЦС ВС скасував судові рішення та ухвалив нове – про відмову в задоволенні позову.

