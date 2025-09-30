Отсутствие документации блокирует заключение охранных договоров, но не освобождает владельцев памятников от обязанности их сохранять — Верховный Суд

Неразработка документации органом охраны культурного наследия является объективным препятствием для заключения владельцами памятника архитектуры охранных договоров, но не освобождает их от обязанности обеспечивать сохранение и содержание объекта культурного наследия.

Иллюстративное фото из открытых источников

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Невыполнение уполномоченным органом охраны культурного наследия своей обязанности по разработке паспорта вновь выявленного памятника архитектуры является объективным препятствием для заключения его владельцами охранных договоров и не может рассматриваться как нарушение законодательства об охране культурного наследия со стороны владельцев. В то же время отсутствие заключенного охранного договора не освобождает владельца памятника архитектуры от обязанности должным образом заботиться о его сохранении и содержать в состоянии, исключающем ухудшение или разрушение объекта культурного наследия.

Такой вывод сделал Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.

Обстоятельства дела №440/10514/23:

Руководитель окружной прокуратуры обратился в суд с иском в интересах государства в лице Департамента культуры, молодежи и семьи местного совета. Истец просил суд обязать физических лиц, являющихся владельцами квартир и помещений в доме, который является памятником архитектуры местного значения, заключить охранный договор с Департаментом культуры. В обоснование исковых требований прокурор указал, что отсутствие заключенных охранных договоров свидетельствует о нарушении интересов государства в сфере охраны культурного наследия, поскольку такое бездействие ответчиков может привести к порче внешнего вида памятника, его пространственной композиции, элементов отделки и утрате его аутентичности. На запрос окружной прокуратуры о предоставлении сведений о вновь выявленных объектах культурного наследия Департамент культуры письмом сообщил, что учетная документация на указанный объект у него отсутствует, из-за этого нет возможности заключения охранных договоров с владельцами данного здания. Решением судов предыдущих инстанций в удовлетворении иска отказано. По мнению заявителя кассационной жалобы, суды не учли, что законодательством установлен императивный долг для владельцев, в том числе вновь выявленных объектов культурного наследия, заключать охранные договоры независимо от того, изготовлена уполномоченным субъектом учетная документация в целом и паспорт памятника в частности или нет.

КАС ВС оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решение суда апелляционной инстанции – без изменений.

Суд отметил, что паспорт объекта культурного наследия является обязательным документом, который разрабатывается и оформляется уполномоченным органом охраны культурного наследия в рамках бюджетного финансирования или других источников, не запрещенных законодательством, и в соответствии с утвержденной формой. Наличие паспорта для заключения охранного договора не является формальностью. Указанный документ – одна из неотъемлемых составляющих договора, он служит основанием для определения режима использования памятника, объема и характера охранных мероприятий, которые должен обеспечить владелец, что является определяющими условиями охранного договора.

Невыполнение уполномоченным органом охраны культурного наследия своей обязанности по разработке паспорта вновь выявленного памятника архитектуры является объективным препятствием для заключения охранных договоров и не может рассматриваться как нарушение законодательства об охране культурного наследия со стороны владельцев.

Суд обратил внимание на то, что в соответствии с ч. 4 ст. 23 Закона Украины «Об охране культурного наследия» владельцы памятников архитектуры обязаны выполнять установленные законом требования относительно сохранения, содержания и использования таких объектов, в том числе поддерживать их в надлежащем состоянии. Следовательно, даже при отсутствии заключенного охранного договора владельцы не освобождаются от обязанности должным образом заботиться о сохранении памятника и содержать его в состоянии, исключающем ухудшение или разрушение объекта культурного наследия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.