ЕСПЧ: Национальные суды обязаны рассматривать целесообразность заслушивания детей в делах о их возвращении

ЕСПЧ отметил, что основной вопрос заключался в том, был ли процесс принятия решения направлен на обеспечение наилучших интересов детей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес важное решение по делу M. P. AND OTHERS v. Greece (№ 2068/24), которое касалось матери и ее двух малолетних детей, которых мать пыталась оставить в Греции, поскольку возвращение в США могло представлять серьезный риск психологического вреда для детей.

Как отмечают в Верховном Суде, дело затронуло вопрос, были ли национальные суды ориентированы на обеспечение наилучших интересов детей и учитывали ли существование «серьезного риска» для них в рамках ст. 13 Гаагской конвенции 1980 года.

Детали дела

Супруги с двойным гражданством (Греции и США) проживали в США, где в 2016 и 2018 годах родились дети. Из-за периодических семейных конфликтов в 2020 году мать с согласия мужа выехала с детьми в Грецию. Первоначально предусматривалось возвращение матери и детей в США, однако из-за пандемии COVID-19 мать решила остаться на Родосе, где дети начали посещать школу, а сама заявительница – работать.

В рамках инициированного отцом детей производства по делу о возвращении детей суд первой инстанции Родоса, учитывая интеграцию детей в новую среду и отсутствие у отца возможности обеспечить надлежащий уход, признал, что возвращение в США создаст серьезный риск психологического вреда для детей. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и постановил вернуть детей отцу в США. Кассационный суд оставил это решение без изменений, и дети были возвращены к отцу, а мать осталась проживать на Родосе.

ЕСПЧ отметил, что основной вопрос заключался в том, был ли процесс принятия решения направлен на обеспечение наилучших интересов детей и, в частности, было ли исключено существование «серьезного риска» для них в понимании подпункта (b) ст. 13 Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 года (Гаагская конвенция).

Вместе с тем ЕСПЧ, учитывая свою практику по ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в делах о похищении детей, отметил отсутствие на сегодняшний день четкой положительной обязанности для национальных судов рассматривать по собственной инициативе целесообразность заслушивания детей в рамках производства, касающегося их прав. Однако, с учетом соответствующих международных инструментов, в частности недавней Рекомендации CM/Rec (2025)4 Комитета министров Совета Европы государствам-членам, между государствами-участниками достигнут консенсус относительно обязанности предоставлять ребенку реальную и эффективную возможность выразить свое мнение, непосредственно или иным образом, и помогать ему в этом с помощью различных механизмов и процедур, адаптированных к потребностям детей.

Суд постановил, что пришло время подтвердить, что национальные органы власти обязаны рассмотреть целесообразность заслушивания ребенка, напрямую или иным образом, чтобы, при необходимости, отклонить его мнение мотивированным решением.

ЕСПЧ заключил, что с учетом конкретных обстоятельств дела (противоречивые решения национальных судов и радикальное изменение условий проживания детей) национальные суды, руководствуясь обязанностью действовать в наилучших интересах детей, должны были приложить усилия для оценки целесообразности их заслушивания — независимо от того, было ли подано прямое ходатайство об этом со стороны заявителей.

В данном деле национальные суды не использовали все имеющиеся у них средства для исключения любого «серьезного риска» в понимании подпункта (b) ст. 13 Гаагской конвенции. Таким образом, процесс принятия решения не соответствовал процессуальным требованиям ст. 8 Конвенции, а принудительное возвращение детей не могло считаться необходимым в демократическом обществе.

Официальный текст решения доступен на сайте ЕСПЧ: M. P. AND OTHERS v. GREECE (№ 2068/24).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.