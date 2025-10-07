В Хмельницкой области суд удовлетворил заявление матери о признании сына-военнослужащего умершим во время выполнения боевого задания

Суд отметил, что наступление смерти военнослужащего с высокой степенью вероятности подтверждается исследованными в совокупности доказательствами и тем, что обстоятельства, при которых он пропал без вести, дают обоснованные основания предполагать его гибель.

Полонский районный суд Хмельницкой области удовлетворил заявление матери о признании сына-военнослужащего умершим во время выполнения боевого задания в Луганской области. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

24 февраля 2022 года солдат запаса, житель Шепетовского района Хмельницкой области, приказом командира воинской части был зачислен на должность старшего стрелка и направлен в район ведения боевых действий возле населенного пункта Белогоровка Луганской области. 8 мая того же года во время артиллерийского обстрела со стороны оккупационных войск российской федерации он пропал без вести.

Об этом сообщила его мать, которая обратилась в Полонский районный суд Хмельницкой области с заявлением о признании сына умершим. Она указала, что за более чем три года с момента исчезновения родным не удалось получить никакой информации о его судьбе: совпадений ДНК-профиля не установлено и нет достоверных сведений о том, что он жив или находится в плену.

Весомыми доказательствами вероятной смерти сына женщина считает данные о военнослужащих из его группы, которые вместе с ним попали в засаду врага в районе переправы через реку — их признали погибшими именно в тот день и в том месте.

По ее убеждению, есть обоснованные основания предполагать, что ее сын также погиб во время выполнения боевого задания. Установление этого факта имеет для нее юридическое значение, поскольку необходимо для получения выплат, льгот и гарантий, предусмотренных для членов семей погибших военнослужащих, а также для принятия наследства.

Министерство обороны Украины возражало против удовлетворения заявления, считая обращение преждевременным. Ведомство отметило, что в контексте широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины шестимесячный срок, определенный в ч. 2 ст. 46 Гражданского кодекса Украины, следует исчислять со дня окончания активных боевых действий на месте предполагаемой гибели человека. Поскольку боевые действия на территории Белогоровки Луганской области продолжаются с 24 февраля 2022 года и до сих пор не завершены, отсчет этого срока, по мнению Минобороны, еще не начался.

Суд критически оценил доводы Министерства и учел их в контексте необходимости обеспечения баланса между формальным применением норм права и защитой фундаментальных прав человека. Суд отметил, что «формальное следование этой норме обрекало бы семью на неопределенность до самого окончания войны», что противоречит обязательствам Украины по Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В частности, длительное ожидание причиняет родным непрерывные душевные страдания (нарушение статей 3 и 8 Конвенции) и лишает их доступа к гарантированным государством социальным льготам (нарушение статьи 1 Первого протокола).

«Вместе с тем наступление смерти (гибели) военнослужащего с высокой степенью вероятности подтверждается исследованными в совокупности доказательствами и тем, что обстоятельства, при которых он пропал без вести, дают обоснованные основания предполагать его гибель», — констатировал суд.

Вследствие этого суд удовлетворил заявление матери и объявил ее сына умершим во время исполнения им обязанностей военной службы по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционный суд.

С полным текстом решения по делу № 681/138/25 можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений.

