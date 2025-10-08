Практика судов
Верховный Суд поддержал решение о недействительности договора на использование лесов с водным объектом

13:35, 8 октября 2025
Верховный Суд поставил точку по делу о пользовании лесными землями с водоемом в Винницкой области.
В Хозяйственный суд Винницкой области обратился первый заместитель руководителя Винницкой областной прокуратуры в интересах государства — от имени Государственного агентства лесных ресурсов Украины и Винницкой областной военной администрации. В иске он просил признать недействительным договор о долгосрочном временном пользовании лесами, заключённый между ООО «Лесохозяйственное товарищество» и ГП «Леса Украины» (от имени филиала «Винницкое лесное хозяйство»).

Также прокуратура требовала обязать ООО «Лесохозяйственное товарищество» вернуть земельный участок лесохозяйственного назначения площадью 9,9 га с водным объектом, расположенным на нём, Винницкой областной военной администрации — по акту приёма-передачи. Об этом сообщает Северо-Западный апелляционный хозяйственный суд.

Решение первой инстанции и его обоснование

Хозяйственный суд первой инстанции частично удовлетворил иск, в частности признал недействительным пункт 2 оспариваемого договора в части передачи Обществу с ограниченной ответственностью «Лесохозяйственное товарищество» водного объекта — пруда общей площадью 7,7 га, и обязал вернуть этот водный объект распорядителю земельного участка — Винницкой областной военной администрации по акту приёма-передачи.

Суд обосновал решение тем, что в материалах дела отсутствуют доказательства согласования землепользователем и предоставления согласия собственником земельного участка, на котором расположен водный объект (пруд), на его передачу во временное пользование. Поэтому именно в этой части содержание оспариваемой сделки противоречит Гражданскому кодексу Украины, другим актам гражданского законодательства, интересам государства и общества, что согласно части первой статьи 203 и части первой статьи 215 указанного Кодекса является основанием для признания договора недействительным в части передачи в пользование ответчику водного объекта, а, соответственно, и для его обязательства вернуть этот объект истцу как уполномоченному органу.

Позиция апелляции и окончательное решение Верховного Суда

Северо-Западный апелляционный хозяйственный суд отменил решение местного хозяйственного суда в части отказа в иске и в этой части принял новое решение, которым иск удовлетворил.

По результатам рассмотрения апелляционная инстанция пришла к выводу, что невозможно признать оспариваемую сделку недействительной только в определённой части, поскольку неправомерная передача во временное пользование водного объекта (пруда), как части всего земельного участка, который предоставлялся в пользование по спорному договору, свидетельствует о недействительности существенного условия этого договора — объекта пользования, а следовательно, и о его недействительности в целом.

Верховный Суд согласился с выводом Северо-Западного апелляционного хозяйственного суда, изложенным в постановлении от 17.06.2025 по делу № 902/1061/24.

