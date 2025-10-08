Публичные призывы к изменению границ Украины, сделанные в разное время, образуют повторность уголовных правонарушений — Верховный Суд

Если публичные призывы к изменению территории Украины были сделаны в разное время, касались разных событий и имели различный контекст, но каждый из них содержал все элементы состава преступления, такие действия образуют повторность уголовных правонарушений.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В случае, когда публичные призывы к изменению границ территории Украины, совершенные в разное время, касаются различных событий и имеют разный контекст, если каждый из них содержал все элементы состава преступления, предусмотренного ст. 110 УК Украины, то они образуют повторность уголовных правонарушений. На этом подчеркнул Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда.

Обстоятельства дела №212/4527/23:

В данном уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали обвиняемую виновной и осудили по частям 1, 2 ст. 110 УК Украины, а именно за то, что она, используя свою страницу в социальной сети «ВКонтакте», 11 декабря 2022 года, 8 и 10 января 2023 года совершила публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины с нарушением порядка, установленного Конституцией Украины.

В кассационной жалобе защитник утверждал о неправильной квалификации действий подзащитной по ч. 2 ст. 110 УК Украины по квалифицирующему признаку «совершено повторно».

Оставляя без изменений решения судов предыдущих инстанций, Верховный Суд указал, что объединение тождественных деяний единым преступным умыслом означает, что к моменту совершения первого из ряда тождественных деяний лицо осознает, что для реализации своего преступного намерения необходимо совершить несколько таких деяний, каждое из которых внешне похоже на отдельное самостоятельное уголовное правонарушение и направлено на реализацию этого намерения, что проявляется как признак единого умысла в пределах длящегося преступления.

Однако в случае, когда каждое из тождественных уголовных правонарушений имеет собственную субъективную сторону, а именно самостоятельный умысел (как психическое отношение к конкретному деянию), который возникает каждый раз перед совершением отдельного преступления, то это образует повторность уголовных правонарушений.

Согласно ст. 110 УК Украины уголовное правонарушение считается оконченным с момента совершения любого действия, предусмотренного данной статьей, в частности публичных призывов к совершению действий, направленных на изменение границ территории Украины.

Верховный Суд учел, что содержание сделанных обвиняемой комментариев в зависимости от обстоятельств каждый раз было различным, касалось разных событий, связанных с полномасштабным вторжением РФ на территорию Украины (первый — Соледара, второй — памятников, третий — Днепропетровской области).

Каждый этот ситуативно сделанный комментарий, определенный как соответствующий призыв, не был связан логической мыслью с другими, имел разный контекст и промежуток времени (первый — 11 декабря 2022 года, второй — 8 января и третий — 10 января 2023 года). При этом каждый призыв содержал все элементы состава преступления, предусмотренного ст. 110 УК Украины.

Таким образом, суды предыдущих инстанций пришли к обоснованному выводу о доказанности виновности обвиняемой в совершении повторных публичных призывов к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, которые не были объединены единым преступным умыслом.